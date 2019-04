Onoare

Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, conferit Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, a fost înmânat, ieri, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele României, Klaus Iohannis, managerului unităţii medicale, Vasile Rîmbu. La ceremonia de decorare care s-a desfăşurat ieri după-amiază, delegaţia de la Suceava a fost formată din membrii Comitetului Director al spitalului – managerul Vasile Rîmbu, directorul medical Mircea Macovei, directorul economic Paraschiva Maruseac şi directorul de îngrijiri Doina Chirap; fostul director medical, dr. Doina Ganea Motan, care a fost foarte implicată în procedurile pentru reacreditarea spitalului, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

Medalia a fost conferită spitalului de preşedintele României cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, „în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical”.

În cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a amintit că „Meritul Sanitar” s-a acordat cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, „o zi care merită sărbătorită, dar care a fost transformată de decidenţii guvernamentali într-un spectacol îndoielnic, cu pedepse şi controale demonstrative”.

„Eu cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România, am fost pacient în spitale publice din ţară şi ştiu cu ce se confruntă medicii şi asistentele medicale, cercetătorii şi tot personalul din acest sistem. Am vizitat spitale publice şi private şi centre de cercetare medicală şi am văzut oameni care, lucrând în condiţii precare, încearcă să-şi facă bine meseria, în ciuda piedicilor cu care se confruntă. Aceştia sunt oamenii către care îmi îndrept aprecierea şi recunoştinţa, indiferent unde lucrează”, a declarat Klaus Iohannis.

La ceremonie, preşedintele Iohannis a făcut un rechizitoriu dur la adresa PSD

El le-a spus delegaţiilor celor opt spitale cărora li s-au conferit distincţii - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Bacău, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, Spitalul Municipal Orşova şi Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, că reprezintă „spitale şi institute medicale cu tradiţie, cu vechime de peste 50 de ani, al căror atribut comun îl constituie perseverenţa de a salva pacienţii, în ciuda dificultăţilor cu care se confruntă sistemul sanitar în România”.

„Din păcate, actuala guvernare PSD este un eşec de la un capăt la altul. PSD a promis românilor nu mai puţin de opt spitale regionale şi un spital republican. A promis, de asemenea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea spitalelor existente. Sunt angajamente scrise negru pe alb în programul de guvernare, asumat şi votat în Parlament. Ce s-a întâmplat cu ele? Simplu, ca şi în economie, educaţie, infrastructură, şi de promisiunile în domeniul sănătăţii s-a ales praful.

Agenda publică este acaparată de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certaţi cu justiţia, timp în care cetăţenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenţei guvernanţilor. Este revoltător că ministrul Sănătăţii a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară. Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale?

În ciuda scandalurilor zilnice prin care se încearcă să se obţină capital de imagine pentru Guvern, cei mai mulţi medici şi asistente medicale sunt şi rămân profesionişti, şi încă de cea mai bună calitate”, a afirmat preşedintele României, în faţa celor cărora le-a acordat distincţii.

În acelaşi registru, Klaus Iohannis a făcut un rechizitoriu dur la adresa PSD legat de politica Guvernului în domeniul medical.

Rîmbu şi Flutur împart astăzi onorurile cu personalul de la spital

La final, el a spus că „avem nevoie de mai multe exemple precum cele oferite de dumneavoastră, cei prezenţi aici, care vă desfăşuraţi activitatea cu maximă responsabilitate în ciuda condiţiilor de muncă mai mult decât dificile!”. „Prin înaltele distincţii ale statului român pe care vi le ofer astăzi, vă transmit toată aprecierea mea pentru dăruirea cu care aveţi grijă de sănătatea noastră, a tuturor, şi pentru valorile pe care le promovaţi în rândul tinerei generaţii de profesionişti din domeniul sănătăţii!”, a mai declarat preşedintele României, la ceremonia oficială de la Cotroceni.

După evenimentul de la Palatul Cotroceni, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că salută „aprecierea făcută de instituţia prezidenţială şi de preşedintele Klaus Iohannis pentru efortul depus în ultimii 10 ani la spitalul judeţean”.

„Dacă cineva se mai îndoieşte de descentralizare, să se uite în curtea Consiliului Judeţean Suceava. Cu 10 ani în urmă, în primul meu mandat de preşedinte, am avut curajul să preiau de la Ministerul Sănătăţii spitalul, în subordinea CJ Suceava. Atunci am numit echipa managerială condusă de Vasile Rîmbu, care este şi astăzi manager. Am fost alături de ei şi ne putem mândri cu o poveste de succes, Suceava fiind pusă pe harta performanţelor în sănătate, a ţării şi pe plan european”, a spus Flutur. El a invitat astăzi Colegiul Director al spitalului, respectiv medicii-şefi de secţie şi asistentele-şefe „pentru a le adresa un cuvânt de mulţumire, apreciere şi pentru a stabili noi planuri de viitor”.