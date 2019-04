Un drum lung

În cursul zilei de luni, la Vatra Dornei s-a emis ordinul de începere a lucrărilor în cadrul proiectului de restaurare şi consolidare a clădirii monument ”Cazinoul Băilor”. La şedinţa de comandament au participat reprezentanţii tuturor părţilor implicate, respectiv proiectantul general, consultantul managementului investiţiei, prestatorul serviciilor de proiectare, executantul lucrărilor de construcţie şi restaurare şi, bineînţeles, beneficiarul lucrării.

În cadrul şedinţei care a avut loc la Primăria Vatra Dornei şi unde au participat şi reprezentanţii acestei instituţii, au fost discutate detaliile de începere şi de parcurs ale lucrării de amploare pentru renovarea şi restaurarea clădirii-emblemă a municipiului Vatra Dornei. Reprezentanţii părţilor implicate s-au deplasat apoi la sediul clădirii cazinoului, unde au avut loc o slujbă religioasă şi predarea obiectivului către constructor, firma Iasicon S.A., din municipiul Iaşi.

Trei ani de muncă intensă au dus la finalizarea proiectului şi obţinerea finanţării din fonduri europene

Beneficiarul acestor lucrări de reabilitare a ”Cazinoului Băilor” din Vatra Dornei este Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, instituţie care în urmă cu trei ani de zile a luat iniţiativa reabilitării bătrânei construcţii-emblemă. Cel care a primit responsabilitatea realizării importantei lucrări este inginerul silvic Ciprian Muscă, sufletul acestui proiect de mare anvergură, care după ani de trudă îşi aminteşte: ”Am demarat în aprilie 2016, când ne-am întâlnit cu domnul arhitect Cristian Rânjă aici, la cazinou, şi am făcut o mică echipă cu care am început să lucrăm la acest proiect, împreună cu doamna Doina Iacoban, reprezentant al firmei de consultanţă. Am depus apoi proiectul, a fost un ghinion că între timp ghidul se schimbase şi proiectul a fost respins. Am avut apoi noroc de o schimbare legislativă, nu ne-am lăsat, l-am redepus, proiectul a intrat în competiţie cu alte proiecte destul de importante şi a câştigat la punctaj, reuşind să ne calificăm şi să semnăm acest contract de finanţare pe fonduri europene. Au fost ani grei, cu multe nopţi nedormite, însă Dumnezeu a cernut şi s-au aşezat astăzi la această masă oameni vrednici, care au puterea să scoată această lucrare la capăt şi peste maximum 3 ani să reuşim să sfinţim acest monument, important nu doar pentru Vatra Dornei, ci şi pentru toată regiunea de nord a ţării.”

La mijlocul lunii mai a anului trecut a fost semnat Contractul privind Achiziţia de Servicii de Proiectare şi Execuţie a Lucrării de Construcţii şi Restaurare a clădirii monument istoric ”Cazinoul Băilor”, lucrările urmând a fi realizate de către Asocierea S.C. Iasicon S.A. - S.C. Polarh Design SRL, lider de asociere fiind firma Iasicon S.A. Finanţarea este realizată prin Programul Operaţional 2014-2020, Axa Prioritară 5, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Un proiect de reabilitare de o mare complexitate, cu 40.000 de elemente distincte

Încercări de reabilitare a cazinoului dornean au fost mai multe, însă schimbarea de regim sau lipsa fondurilor au zădărnicit realizarea acestui deziderat. Unul dintre cei care au luat contact cu mulţi ani în urmă cu clădirea Cazinoului Băilor este arhitectul Cristian Rânjă, cel care şi-a pus semnătura pe actualul proiect de reabilitare şi care ne-a declarat: ”Pentru mine e o cale de suflet, care a început înainte de 1989, în cadrul Institutului <Nicolae Grigorescu> şi a continuat prin intervenţia Ministerului Culturii, prin anii 2000, când am fost solicitat. La proiectul de acum, realizat pe fonduri europene, a fost cerută o funcţiune prioritară de muzeu. A trebuit să regândim totul, în special instalaţiile, pentru a fi adaptate unei alte funcţiuni. Sala mare a cazinoului va fi o sală polivalentă, pentru expoziţii, conferinţe şi simpozioane şi dacă va fi dotată corespunzător, va avea cu siguranţă succes. Clădirea va avea un circuit muzeistic, cu funcţiunile respective în special la nivelul parterului, cu săli de tradiţie bucovineană, tradiţie şi credinţă, patrimoniu zonal, cu vitrine de expunere, iluminat muzeistic, sonorizare în fiecare sală, sala principală putând găzdui în viitor şi spectacole. Proiectul a fost destul de dificil, clădirea se confruntă cu mai multe probleme, umiditate, infiltraţii prin acoperiş, stând o perioadă îndelungată fără a se interveni pentru protejarea ei.”

Primele faze ale intervenţiei la vechea clădire, care trebuie realizate odată cu refacerea drenului prin intermediul rigolelor de scurgere a apei, presupun tratarea în 3 etape a ciupercii prezente în subsolul construcţiei, urmând refacerea acoperişului şi lucrările la faţada clădirii, precum şi reabilitarea interioarelor fostului cazino, care trebuie realizate în cele 29 de luni rămase pentru execuţie. Întregul deviz de lucrări conţine un număr de 40.000 de elemente (articole) şi operaţii prin care se va interveni, de la o simplă şlefuire a pietrei până la montarea aplicelor de iluminat.

Slujbă religioasă de binecuvântare şi predarea obiectivului către constructor

După şedinţa care a avut loc cu participarea tuturor părţilor implicate, reprezentanţii acestora s-au deplasat la cazinou, unde a avut loc o slujbă religioasă şi predarea obiectivului către constructor, firma Iasicon din municipiul Iaşi. Un sobor de preoţi, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Pimen, a săvârşit o slujbă de binecuvântare a lucrărilor în interiorul cazinoului, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor declarând:

”Oamenii vin la Vatra Dornei pentru sănătatea trupului, însă această construcţie va fi reabilitată pentru sănătatea sufletului, a minţii şi a spiritului în general, cum se spune astăzi. Orice operă de artă, orice lucru făcut cu rugăciune, cu credinţă, este un lucru frumos. La orice lucru făcut cu lacrimi, cu greutăţi, cu conştiinţa de a face un lucru frumos, frumuseţea este dată în măsura în care o avem în sufletul nostru, cu credinţa şi inima cea bună.”

Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheş, prezent la întâlnire, ne-a declarat: ”În Sfântul Post al Paştelui şi de luni avem binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen pentru a începe lucrările la clădirea-emblemă a municipiului Vatra Dornei. Le mulţumesc tuturor celor care au participat la acest proiect important şi îmi voi da tot concursul atât constructorului, cât şi proiectantului, pentru a finaliza această deosebită lucrare.”

În aceste zile, firma Iasicon S.A., care are în portofoliu reabilitarea Palatului Culturii din Iaşi, a început organizarea de şantier, iar lucrările efective de renovare vor începe la începutul lunii mai. Centrul Muzeal va găzdui în cele 4 săli de expoziţie obiecte din colecţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, iar în sala mare vor fi organizate expoziţii temporare, cu obiecte provenind din alte colecţii muzeale sau din colecţii particulare. Muzeul va avea echipamente moderne de informare şi de expunere, instalaţii de sonorizare şi de traducere simultană, necesare în cadrul unor conferinţe internaţionale. În demisolul clădirii s-a propus înfiinţarea unei videoarhive dotate cu aparatură computerizată pentru accesare şi vizionare a documentelor de patrimoniu. Clădirea va fi dotată cu o instalaţie de iluminat muzeistic, cu spoturi şi iluminat exterior, pentru punerea în valoare a faţadelor.