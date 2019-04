Prelegere

Centrul de Resurse şi Cercetare în Turism din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) invită specialiştii din domeniul turismului, precum şi publicul larg, miercuri, 17 aprilie, începând cu ora 16.00, la prelegerea „Ce fel de destinaţie vrem noi să fim?”. Aceasta va fi susţinută de Simion Giurcă, secretar general al „Corps Touristique Austria”, medaliat în anul 2014 cu Medalia de Onoare a oraşului Viena, Cavaler al Ordinului Naţional pentru Merit al României şi decorat cu „Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich” de către preşedintele Austriei.

Economist de profesie, cu o vastă experienţă în domeniul turismului internaţional, Simion Giurcă este managerul departamentului pentru turism din cadrul Asociaţiei „Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii”,după ce, timp de 24 de ani, a fost Şeful Biroului Naţional de Turism al României din Austria. Pentru activitatea depusă în Viena a fost desemnat, de mai multe ori, de către un juriu format din profesionişti şi jurnalişti de la editura Mucha, cel mai bun şef de birou străin dintre cei peste 40 de reprezentanţi care activează pe piaţa austriacă.

Menţionăm faptul că, în prezent, Simion Giurcă este lector la programul de master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Planning of New Tourism Products and Destination Management, de la Universitatea din Suceava.

„Vă aşteptăm la o prezentare în care experienţa în turism va fi transmisă cu entuziasm, deschidere şi drag de România!”, a transmis conf. univ. dr. Carmen Chaşovschi, director al Centrului de Resurse şi Cercetare în Turism (CERC Turism), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, carmenc@usm.ro.