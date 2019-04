Cultură şi civilizaţie

Şcoala Gimnazială Ciocăneşti a fost duminică, 14 aprilie, gazda celei de-a VII-a ediţii a Concursului Interjudeţean de Cultură şi Civilizaţie Românească ”Tradiţie - valoare sacră”. Ca în fiecare an, la concursul derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în cadrul Festivalului Naţional al Ouălor Încondeiate Ciocăneşti, au participat elevi ai claselor primare şi gimnaziale care stăpânesc meşteşugul încondeierii ouălor.

S-au întâlnit pentru a-şi etala frumuseţea costumului popular autentic şi măiestria în arta încondeierii elevi din 12 instituţii şcolare din judeţele Suceava şi Botoşani: Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, Şcoala Populară de Arte ”George Enescu” Botoşani, Clubul Copiilor Vatra Dornei / Filiala Dorna Candrenilor, Şcoala Gimnazială ”Maria Enescu Cosmovici” Mihăileni, Botoşani, Şcoala Gimnazială Coşna, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni, Botoşani, Şcoala Gimnazială ”Bogdan-Vodă” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Brodina, Clubul Copiilor Gura Humorului, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” şi Şcoala Gimnazială ”Ion Suhane” Frumosu.

„Păstrarea tradiţiei este - şi trebuie să fie mereu - o sărbătoare”

Prezenţa elevilor, an de an, la acest concurs organizat la Ciocăneşti este o garanţie că tradiţia se păstrează cu sfinţenie şi că profesoarele care au coordonat grupurile de elevi le-au insuflat dragostea pentru valorile autentice. Pentru că anul 2019 a fost declarat ”Anul omagial al satului românesc”, elevilor li s-a cerut ca, respectând tradiţia locală, să insereze pe oul încondeiat cuvântul ”sat”. Juriul a fost impresionat de măiestria cu care copiii au respectat tema concursului şi au acordat 22 de premii I, 20 de premii II, opt premii III şi două premii speciale – unul la nivelul claselor primare şi unul la nivelul claselor gimnaziale. Consilierul şcolar prof. Claudia Angela Samson - Şcoala Gimnazială Ciocăneşti - a avut, la final de competiţie, un mesaj: „Mulţumiri pentru că ne-a fost alături doamnei profesor Ceică Loredana Mihaela - inspector şcolar arte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, preşedintă a juriului. Ne bucurăm că împreună am reuşit să arătăm că păstrarea tradiţiei este - şi trebuie să fie mereu - o sărbătoare”.