Vis împlinit

De la începutul acestei luni, Iulia Luncaşu e proprietara unuia dintre cele mai moderne şi ofertante saloane de cosmetică şi coafură din oraşul Arendal, Norvegia, un loc de răsfăţ atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţii preocupaţi de aspectul lor.

„Am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară, am urmat şi cursurile de masterat, dar visul meu dintotdeauna a fost să am un salon de înfrumuseţare al meu. M-a pasionat acest domeniu de când eram în liceu. Sunt curajoasă, sunt luptătoare, merg până în pânzele albe pentru ceea ce îmi doresc, nu există <Nu se poate> şi astfel am reuşit”, mărturiseşte suceveanca de 38 de ani.

Arendal este un oraş cochet, poziţionat într-o zonă de coasta, un loc popular de vacanţă pentru mulţi norvegieni.

„Se spune că dacă bei din apă Norvegiei, nu mai pleci de aici, devii dependent de acest minunat oraş”, povesteşte Iulia.

Joly Salon este numele salonului pe care îl administrează şi care a adus un concept nou pe piaţa de acolo, acela de a cuprinde mai multe segmente de servicii (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, make-up) atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

„În Arendal toate saloanele sunt separate, fiecare pentru un segment anume, aşa că am venit cu un concept nou, şi anume un salon care cuprinde toate serviciile în acelaşi loc. Salonul este situat în centrul Arendalului, e un salon de lux cu o atmosfera primitoare”, a mai menţionat Iulia.

Pentru ca activitatea la salon să se desfăşoare la maximum, Iulia doreşte să mai angajeze personal care să se ocupe de partea de coafor şi frizerie a afacerii.

”Mă interesează persoane pasionate de hairstyling, un frizer şi o coafeză. Vreau să apelez la specialişti din ţară, poate chiar din zona noastră, din Suceava, Botoşani, Iaşi, pentru că sunt buni profesionişti, sunt inventivi, mai creativi, cu mult mai pricepuţi decât ce am văzut în saloanele de aici. Pot spune că ştiu mult mai multă meserie, sunt mai experimentaţi. În Arendal poţi număra frizerii pe degete, iar modul lor de lucru e cam banal. Nu în ultimul rând, mă gândesc şi la costuri, care ar fi ceva mai mici pentru specialişti din ţară”, a precizat Iulia Luncaşu.

Cei ce vor să facă parte din echipa Joly Salon şi vor să lucreze alături de Iulia, o pot contacta pe aceasta la numărul de telefon 0792 512 807.

La 30 de ani şi-a deschis primul salon, în Bucureşti

Cu toate că în liceu şi în facultate îşi dorea să devină inspector în cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, parcursul Iuliei a fost foarte imprevizibil.

Pasionată de când se ştie de tot ce ţine de îngrijire şi frumuseţe, Iulia s-a perfecţionat şi a urmat o serie de cursuri în domeniu, iar în 2011 îşi urma un alt mare vis al său, acela de a-şi deschide propriul salon.

„Mi-am urmat visul şi am deschis în 2011 un salon de înfrumuseţare în centrul Bucureştiului. Timp de şase ani am avut parte de o afacere prosperă, însă am simţit nevoia de o schimbare şi, la propunerea unor prieteni buni din Norvegia, am luat decizia să mut salonul aici în Arendal, Norvegia”, ne-a povestit Iulia.

Lucrează cot la cot cu angajaţii săi, pe care îi consideră colegi, şi îşi doreşte să formeze o echipă talentată, cu care să se impună pe piaţa de acolo.

Oferă servicii ţinând cont de personalitatea fiecărui client, de nevoile fiecăruia de înfrumuseţare şi îngrijire şi în funcţie de propriul stil de viaţă.