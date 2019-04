Dezvăluire

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, a semnalat faptul că pasajul pentru pietoni de sub podul din zona Bazarului este construit ilegal, fără avizele necesare. Dan Ioan Cuşnir a amintit că de ani de zile a semnalat faptul că acest pasaj pentru pietoni este o insultă la demnitatea sucevenilor. „Sucevenii sunt deja dezgustaţi de lucrări supraevaluate şi făcute de mântuială, dar acum sunt martorii unor decizii administrative conştiente care le pun viaţa în pericol. Pentru că administraţia lui Ion Lungu acţionează discreţionar şi, cel mai adesea, fără discernământ, am decis ca în acest caz să am mai multă iniţiativă în speranţa că lucrurile se vor mişca”, a spus Cuşnir. El a precizat că din acest motiv a adresat sesizări la Inspectoratul Judeţean în Construcţii şi la Administraţia Naţională „Apele Române” pentru a implica şi instituţii care pot ajuta la soluţionarea acestor probleme. Liderul PSD Suceava a spus că răspunsurile primite „m-au cutremurat”, deoarece a înţeles „cât de profundă este sfidarea lui Ion Lungu şi Lucian Harşovschi”, cu girul consilierilor PNL.

Dan Ioan Cuşnir a arătat că pentru acest pasaj nu a fost emisă autorizaţia de construire. „Administraţie locală reprezintă o instituţie care trebuie să emită autorizaţii pentru orice lucrare care se supune acestor reglementări specifice lucrărilor de construcţii. Dar se pare că pentru iniţiative proprii nu mai există pretenţii. Asta spune multe, pentru că într-o societate în care lucrurile nu sunt făcute doar formal, acest document atestă faptul că persoane cu competenţe specifice au analizat un proiect şi au concluzionat că sunt respectate nişte reguli şi normative necesare. De ce departamentele de specialitate din primărie au acţionat ca nişte slugi fricoase în loc să-i avertizeze pe cei de la butoane că este ilegal ceea ce fac?”, a întrebat liderul PSD Suceava.

Cuşnir: Primăria ştia de la SGA că zona de sub pod este inundabilă

În acelaşi timp, Dan Ioan Cuşnir a sesizat faptul că Primăria Suceava avea informaţii de la SGA Suceava că zona de sub pod este inundabilă, încă din martie 2017, dar şi că „se interzice amplasarea în zonă inundabilă de noi obiective economice sau sociale”. Cuşnir a atras atenţia şi asupra faptului că vineri, 12 aprilie 2019, a fost termenul limită pentru măsurile de dezafectare a pasajului şi montarea unei avertizări de interzicere a circulaţiei pietonale. „Ce alternativă a pregătit Ion Lungu pentru ca pietonii să poată trece strada de la Bazar spre Centrul Comercial? Am observat că s-a intensificat febra electorală, iar conducerea PNL a Primăriei Suceava a început să verifice în faţa camerelor de filmat cum se montează pavele, dacă tomberoanele sunt umplute corespunzător sau tot felul de lucrări considerate ca fiind banale în alte părţi, dar sunt prea multe probleme grave nerezolvate. Până când vor înghiţi sucevenii batjocura şi argumente precum <e în regulă> cu care Ion Lungu a acoperit tot felul de demersuri ilegale sau, în cel mai fericit caz, exerciţii de neglijenţă?”, a mai declarat Cuşnir.

El a subliniat faptul că niciodată nu a fost mai evident că Suceava are nevoie de altă viziune, de oameni capabili să facă „totul pentru Suceava”, capabili să înţeleagă faptul că dezvoltarea unui oraş se bazează pe doi piloni, educaţie şi infrastructură. El a arătat că modelele de dezvoltare există, însă trebuie doar aplicate, adăugând că actuala conducere PNL a primăriei a promis destule şi a avut timp generos să implementeze ceva, dar am primit doar praf în ochi, motiv pentru care „e timpul să plece, altfel nu se poate stopa degradarea oraşului”.