În şir de mărgărite

Primăria Şcheia a încasat ieri o nouă amendă din partea Gărzii de Mediu Suceava, pentru un alt depozit ilegal de gunoaie. Problema a fost semnalată în urmă cu aproximativ două săptămâni de studenţi de la specializarea Ecologie și Protecția Mediului, anul III, de la Facultatea de Silvicultură Suceava, care au şi filmat imagini, folosindu-se de o dronă.

De la înălţime se poate vedea amploarea fenomenului, groapa clandestină de gunoi având circa 10.000 mp. Zona cu pricina este denumită Cahla Morii, iar gunoaiele au fost aruncate pe un drum auxiliar amplasat în apropierea şoselei de centură a Sucevei.

Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au „vizitat” zona cu pricina, dar pentru că reprezentanţii Primăriei Şcheia au refuzat să colaboreze şi să semneze procesul verbal de sancţionare, acesta a fost trimis prin poştă. Noua groapă ilegală de gunoi i-a adus Primăriei Şcheia o amendă de 10.000 de lei, dar şi obligaţia de a igieniza zona până pe 30 aprilie.

Contactat telefonic, primarul din Şcheia, Vasile Andriciuc, şi-a exprimat dezaprobarea şi indignarea vizavi de această nouă amendă primită de la Garda de Mediu.

„Am cheltuit o grămadă de bani pentru a igieniza comuna, iar cu cei de la Garda de Mediu Suceava am un dialog al surzilor. Le-am spus că este primăvară şi se aruncă gunoaie pe care le vom strânge, dar cred că au temă. În această primăvară am avut patru controale de la Garda de Mediu şi de aceea am toate motivele să cred că totul e cu dedicaţie. Am contestat vechea amendă şi o voi contesta şi pe aceasta, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă”, a arătat Vasile Andriciuc.

Garda de Mediu a mai dat două amenzi, fiecare de câte 5.000 de lei

Precedenta amendă, în cuantum de 5.000 de lei, a fost aplicată la finalul lunii martie a acestui an. Asta după ce un localnic, Cristi Şuiu, a filmat un deal întreg din comuna Şcheia pe care erau aruncate gunoaie de toate tipurile.

„Se transportă zilnic cu camionete, căruţe şi tot ce se poate. Cred că oamenii care aduc şi aruncă aici sunt plătiţi de alte firme să-i scape de deşeurile dificil de reciclat, pentru că provin de la service-uri auto, cum ar borduri, scaune sau parbrize de maşini. Sunt gunoaie care în mod normal trebuiesc depozitate separat faţă de celelalte deşeuri uşor de reciclat. În această categorie se înscriu şi anvelopele uzate, care sunt aruncate într-un număr foarte mare, iar ulterior li se dă foc pentru a colecta sârma”, spunea la acea vreme Cristi Şuiu.

Bărbatul a mai povestit că totul a durat aproximativ o lună de zile, iar transporturile de deşeuri s-au consemnat zilnic, ceea ce a făcut ca în acest interval să se acumuleze o cantitate impresionantă de gunoaie pe dealul de la Şcheia.

Primăria Şcheia a mai fost amendată şi în octombrie 2018, când o altă groapă de gunoi a fost identificată la marginea drumului care leagă Şcheia de Mihoveni. A fost vorba de o depozitare frecventă de deşeuri dintre cele mai diverse, iar dacă nu ar fi fost semnalată această situaţie cel mai probabil s-ar fi ajuns ca gunoaiele să fie acoperite cu pământ. Pentru acest caz s-a aplicat o amendă de 5.000 de lei.