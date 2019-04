Sprijin

Omul de afaceri Cornel Manaz oferă, la sfârşitul acestui an şcolar, 10 premii a minimum 500 de lei fiecare pentru elevi din judeţul Suceava, care au rezultate şcolare foarte bune şi o situaţie financiară precară.

Cornel Manaz a declarat că primii vizaţi sunt elevi de liceu din centrele de plasament sau orfani de unul sau ambii părinţi, care au cel puţin media generală 8.00 şi obligatoriu media 10 la purtare, dar şi alţi liceeni foarte buni la învăţătură şi cu o situaţie familială dificilă.

Premiile se vor acorda pe baza recomandării diriginţilor şi directorilor de la liceele în care învaţă elevii.

Omul de afaceri a spus că deja a decis ca două premii să fie acordate pentru doi elevi de la clasa profesorului Bogdan Feştilă, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, iar alte trei sunt pentru elevi de la Şcoala Gimnazială Ipoteşti, care urmează a fi selectaţi de cadrele didactice din aceste unităţi de învăţământ. Pentru celelalte cinci premii, Cornel Manaz aşteaptă propuneri din partea profesorilor de la liceele sucevene.

În ultimii patru ani, Cornel Manaz a susţinut mai multe proiecte educaţionale, printre care sprijinirea copiilor din Centrul de Plasament Solca, a celor din Centrul „Floare de Colţ” din Dorohoi, şi acţiuni caritabile de amploare la Şcoala Gimnazială Ipoteşti, dar a susţinut şi o echipă de robotică de la Liceul Teoretic Filadelfia. „Investiţiile în educaţie sunt pe termen lung. Există copii, există adolescenţi inteligenţi, preocupaţi de studiu, care la un moment dat s-ar putea să nu meargă mai departe pentru că financiar nu pot. Dacă vii şi intervii atunci cu un mic sprijin, poate acel tânăr va ajunge să inventeze ceva de care să beneficiem noi toţi. Sau poate va fi un profesor foarte bun sau un medic care va vindeca mii de oameni sau un constructor foarte priceput, care va face drumuri, case sau şcoli. Mie şansa la educaţie mi-au dat-o orfelinatele în care am crescut. Orfelinatul a fost şansa de a merge la şcoală, de a cunoaşte oameni de la care am învăţat responsabilitatea, şansa de a căpăta încredere în mine şi respect pentru muncă şi pentru banii munciţi. În orfelinat am învăţat că fără educaţie – de la studiu până la atitudine şi comportament, drumul duce de cele mai multe ori către alcool, droguri şi puşcărie”, a explicat Cornel Manaz implicarea sa în proiecte care susţin educaţia.

Odată cu banii, elevii care vor fi premiaţi la sfârşitul anului şcolar vor primi şi romanul „Copiii din tren coboară la prima” al scriitorului sucevean Florin Haidamac, al cărui personaj principal este chiar Cornel Manaz, cu povestea lui de viaţă, de la momentul în care a fost abandonat de mamă în maternitatea din Botoşani până când a pus pe picioare propria firmă, după absolvirea universităţii. Adolescenţii vor avea astfel ocazia să-i cunoască drumul prin orfelinatele de la Botoşani, Dorohoi şi Gura Humorului, către succes.