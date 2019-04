Susținere

Primăria Suceava a alocat 3 milioane de lei pentru Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, în conferință de presă, că banii sunt destinați dotării noului ambulatoriu, care va fi dat în folosință în toamna acestui an. De asemenea, a spus Lungu, primul milion de lei a fost deja virat în contul spitalului.

„Suntem alături de spitalul județean. În măsura în care achităm această sumă, putem să mai suplimentăm. Banii sunt necesari pentru proiectele importante care sunt la spital”, a declarat primarul Ion Lungu.

În ceea ce privește proiectul construirii unui pasaj subteran între Spitalul Nou și Spitalul Vechi, care a fost analizat de spital, primarul Lungu a afirmat că, în urma consultării cu specialiști la fața locului, s-a constatat că este „foarte costisitor”. „Eu nu am o valoare scrisă, dar am înțeles că din start a căzut soluția pentru că este foarte costisitoare”, a explicat Lungu. El a mai spus că în realizarea unei astfel de investiții problema cea mai delicată ar fi devierea magistralelor de apă și de gaz. „Au fost câteva încercări, a fost o firmă de consultanță de la București. Nu am participat la discuții, dar am înțeles că acestea s-au terminat destul de rapid, pentru că soluția ar fi una foarte costisitoare”, a mai spus Ion Lungu.