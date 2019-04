Vandalism

Statuia ecvestră a domnitorului Ştefan cel Mare, de pe platoul Cetăţii de Scaun a Sucevei, a fost vandalizată la scurt timp după refacerea acesteia cu mari eforturi financiare.

Sabia domnitorului desemnat ca fiind „cel mai mare român al tuturor timpurilor”, reprezentat pe soclu într-o scenă de luptă, a fost ruptă şi a dispărut de pe basorelieful vizibil pe laterala dinspre oraşul Suceava.

În prezent, domnitorul moldovean îşi îndeamnă oştenii la luptă având în mână doar un ciot de sabie.

Mai mult, o bucată mare din placa decorativă este crăpată, pe o lungime de zeci de centimetri, existând riscul desprinderii acesteia la primele infiltraţii de apă sau la o presiune externă mai mare.

Cel mai probabil, ambele distrugeri au fost provocate de nişte teribilişti care s-au urcat pe basorelief, pentru poze sau din amuzament, fără să se gândească că decoraţiunile respective nu sunt făcute să susţină greutatea unor oameni.

Sabia lui Ştefan, găsită pe jos de un poliţist

Întâmplarea face ca sabia domnitorului moldovean de al cărui renume este strâns legată istoria Sucevei să fie găsită pe jos, la baza statuii ecvestre, de către un poliţist aflat în timpul liber. Acesta a luat-o cu el şi a dus-o la sediul poliţiei, pornind o serie de cercetări, pentru a vedea ce e de făcut. Din verificări a rezultat că respectivul basorelief, din care a fost desprinsă sabia lui Ştefan cel Mare, nu face parte din patrimoniul cultural naţional.

Soclul monumentului, mâzgălit cu spray

Un alt act de vandalism care a vizat tot statuia ecvestră, dar care se poate repeta oricând pe alte suprafețe din zona refăcută cu plăci de marmoră, este cel al mâzgălirii cu substanțe chimice – așa-numitele graffiti.

Un bezmetic care se crede artist, ajuns la statuie, nu a găsit altceva mai bun de făcut decât să își mâzgălească numele de „grafician” pe soclu, faptă pentru care ar merita să fie aspru sancționat.

Până acum, singura reacție a autorităților a fost să încerce să șteargă substanțele chimice, în cele din urmă apelând la un compromis – au dat deasupra cu un alt tip de spray, cât mai apropiat de culoarea soclului, astfel încât acel graffiti să nu mai fie atât de vizibil.

Camere video şi contract de pază, pentru platoul Cetăţii de Scaun

Şansele de prindere a celor responsabili de distrugerea basoreliefului sunt nule, în condiţiile în care pe platoul modernizat din jurul statuii nu au fost încă amplasate camere video de supraveghere.

„Conform unei adrese primite de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie acolo a avut loc un act de distrugere al basoreliefului statuii ecvestre. Ni s-a cerut să dăm în scris valoarea prejudiciului creat, am contactat firma de restaurare care a lucrat acolo, care a estimat costurile de refacere la 2.000 de lei. Noi dăm comanda către restaurator, urmând ca prejudiciul să fie recuperat de la cei vinovaţi. Din păcate în acea zonă au avut loc mai multe acte de vandalism, urmează să montăm camere de supraveghere, dar luăm în calcul şi asigurarea pazei în zonă. Orice necesitate de reparaţii care vor mai apărea în zonă va fi efectuată de către firmă, până la recepţia finală, care are loc la un an de la inaugurare”, a precizat viceprimarul Marian Andronache.

Inaugurarea şi sfinţirea statuii ecvestre refăcute de Primăria Suceava din fonduri proprii - peste 730.000 de lei - au avut loc la finele anului trecut, pe 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei, printr-un alt proiect, de peste un milion de lei, fiind modernizate împrejurimile acesteia, astfel încât să fie creată o zonă de recreere, în Parcul Şipote.

Un simbol al Sucevei, cu o istorie de peste 40 de ani

Statuia ecvestră a domnitorului Moldovei a fost realizată din bronz, de sculptorul Iftimie Bârleanu şi are o înălţime totală de 23 de metri, fiind cel mai mare monument de acest gen din ţară. Amplasamentul a fost ales încât să poată fi văzută din orice punct central al municipiului Suceava.

Dezvelirea acesteia a avut loc pe 16 septembrie 1977, în prezenţa președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu.