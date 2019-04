Lupcina

Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit, ieri dimineață, un depozit de țigări de contrabandă în anexa unei gospodării din zona de munte a județului. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, în baza unor date potrivit cărora la domiciliul unei persoane de pe raza localității Lupcina ar fi depozitată o cantitate însemnată de țigări de proveniență ucraineană, un echipaj de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava s-a deplasat, în jurul orei 06.00, la imobilul respectiv unde, cu acordul proprietarului, a intrat în curtea locuinței. Lucrătorii de la graniță au descoperit în garaj o cantitate mare de țigări, iar proprietarul imobilului a declarat că acestea nu-i aparțin și nu are cunoștință de modul cum au ajuns la el în garaj. Țigările au fost transportate la sediul Poliției de Frontieră. Aici, în urma inventarierii, au fost înregistrate 11.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, a căror valoare se ridică la 128.700 lei. Comisarul-șef Poroch-Serițan a precizat că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar în continuare se desfășoară activități specifice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea documentării întregii activități infracționale.