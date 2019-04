Umanitar

Campania umanitară inițiată de Mugurel Duceag, director departament securitate la Ekipa - Pază și Protecție, continuă la Fălticeni. Duminică, 14 aprilie, între orele 10:00 – 18:00, în față magazinului Nada Florilor din Fălticeni, se strâng alimente, haine, dulciuri etc. pentru copii și familii nevoiașe. Organizatorii ne-au spus că cei care vor să doneze pot să aducă duminică, în față la Nada Florilor din Fălticeni, în primul rând pachete cu alimente neperisabile (conserve, orez, făină de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, oțet, zahăr, compot, suc de roșii, dulciuri etc.), detergenți și produse de igienă. „Alimentele trebuie să fie neperisabile, deoarece majoritatea din cei săraci pe care i-am identificat nu au energie electrică, deci nici frigidere unde să țină alimentele perisabile. Pot fi aduse și pachețele cu dulciuri pentru copii, să simtă și ei că vine Iepurașul de Paște”. Cei care doresc informații suplimentare, pot să-l sune pe Mugurel Duceag (telefon: 0740 517 410). Oamenii care s-au alăturat deja campaniei umanitare sunt motivați să continue și de alte persoane care le trimit mesaje, oameni care, la rândul lor, vor să ajute, dar, în primul rând, sunt motivați de cei pe care i-au ajutat deja și pe chipul cărora au văzut atâta bucurie, atâtea zâmbete.... „Fac cu drag ceea ce am început să fac și îmi place foarte mult să ajut oamenii nevoiași. La unele familii care aveau casele aproape distruse, fără geamuri, cu ușile sparte, prin care trecea ușor frigul, le-am montat geamuri și uși de termopan, urmând să le reparăm și acoperișul caselor. Am identificat și câteva familii care au pierdut toată agoniseala în urma unor incendii. Vă dați seama cât de greu este să o iei de la capăt! Se apropie Sărbătorile Pascale, moment în care toți copiii așteaptă măcar ceva dulce, dar părinții nu au de unde să le ofere. Noi putem să le facem o bucurie acestor copilași nevinovați”, a completat Mugurel Duceag, care așteaptă în continuare și alți oameni care să i se alăture în campania umanitară și cu care să ajute cât mai multe persoane aflate în suferință. Puteți lua legătura cu Mugurel Duceag și pe pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/mugurel.duceag.