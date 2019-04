Sprijin

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a anunţat că şi în anul şcolar 2018 – 2019, Guvernul României va continua măsurile de susţinere a sistemului de învăţământ şi sprijină accesul elevilor şi studenţilor la educaţie, prin facilitarea achiziţiei de tehnică IT&C modernă. Virginel Iordache a făcut referire la Programul „Euro 200”, precizând că acesta se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, program care are ca obiective stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe specifice, în utilizarea mijloacelor de tehnologie informatică şi comunicaţii. Iordache a spus că în mod concret, elevii şi studenţii care provin din familii cu venituri reduse vor fi ajutaţi să achiziţioneze calculatoare, prin acordarea sumei de 200 de euro. „De această sumă vor beneficia doar elevii care provin din familii al căror venit brut lunar pe membru de familie este de maximum 250 de lei. Pot aplica elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani”, a declarat senatorul PSD de Suceava. Virginel Iordache a spus că distribuirea bonurilor valorice se va realiza în perioada 22 iulie - 9 august a.c., la nivelul unităţilor de învăţământ sau universităţilor, urmând ca achiziţia efectivă a echipamentelor IT, de la orice furnizor de profil, să se facă în intervalul 24 iulie - 10 octombrie 2019. Senatorul social-democrat a mai precizat că pentru derularea acestui proiect, în bugetul pentru anul 2019 s-a asigurat finanţarea necesară, respectiv 12 milioane de lei, bani ce vor asigura sprijin pentru 12.000 de elevi şi studenţi.