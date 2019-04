„Hai Hui” prin lume

Andreia şi Ionuţ Galeş, doi tineri creativi şi visători, de 31, respectiv 33 de ani, din judeţul Suceava, au pornit, în urmă cu cinci luni de zile, în aventura vieţii lor.

Cochetau de ceva timp cu ideea de a călători full time, şi-au făcut curaj şi au hotărât, în cele din urmă, să lase în urmă viaţa de Capitală şi să ducă o viaţă independentă, fără să fie legaţi de o adresă permanentă.

Şi-au vândut apartamentul din Bucureşti, au pus joburile în „stand-by” şi au decis să plece „Hai Hui în doi” pentru un an de zile.

Au pus la bătaie totul pentru o vacanţă de un an, iar după cinci luni de „pribegie” exclamă:„Este cea mai bună decizie din viaţa noastră!”

„Am spus: STOP! Acum este cel mai bun moment să facem pasul acesta!”

Andreia şi Ionuţ s-au cunoscut în anii de liceu, în Suceava, iar în 2017 s-au căsătorit. S-au mutat în Capitală, şi-au găsit joburi stabile, ea în departamentul de Resurse umane al unui mare retailer, el în media, iar în urmă cu un an de zile şi-au cumpărat un apartament pentru care s-au angajat să plătească rate pentru 30 de ani.

Îşi asiguraseră un confort la care mulţi tineri speră, însă ideea unei aventuri care să-i facă să simtă că trăiesc cu adevărat a încolţit uşor-uşor în suflete lor.

Într-un interviu acordat publicaţiei online life.ro, tinerii mărturisesc că în urmă cudoi ani au luat în serios ideea de a colinda lumea.

„În luna martie a anului trecut, am spus: STOP! Acum este cel mai bun moment al vieţii noastre să facem pasul acesta! Citisem undeva un citat care ne-a marcat întreaga aventură: <Mai bine regret ceva ce am făcut, decât ceva ce nu am făcut>. (...) Dincolo de pasiunea de a călători, ne-am dorit mai mult timp liber, timp pentru noi în care să ne răspundem la întrebări ce ne frământau: Cine suntem noi în afara condiţionărilor societăţii? Cum funcţionăm? Ce ne face fericiţi? Cine suntem, de fapt?”, au povestit tinerii pentru life.ro.

Bali, locul care i-a zdruncinat din temelii

Chiar dacă înainte de a pleca în sejurul prelungit călătoriseră în multe ţări din Europa, America, Asia şi Africa, Bali a fost locul în care au început să-şi pună întrebări, să îşi dorească mai mult, o altfel de viaţă.

„Anul sălbatic a început pe 27 octombrie 2018, în Bali, locul care ne-a zdruncinat bine din temelii. Nu l-am ales întâmplător; trebuia să fim într-un loc cu care să rezonăm 100%, care să ne ajute un pic în această tranziţie”, arată life.ro.

De atunci au vizitat Thailanda, Vietnam, Cambodgia, Malaysia, Sri Lanka, iar acum se pregătesc să plece în Filipine. Au planuri mari, vor să bifeze cât mai multe locuri exotice şi apoi să se relaxeze o vreme în Bali.

În tot acest periplu, cea mai frumoasă experienţă este contactul cu oamenii.

Povestesc că gazdele sunt foarte grijulii, povestesc alături de ei, sunt oameni afectuoşi şi îşi deschid sufletul în faţa oaspeţilor.

Bugetul îl au bine planificat, stabilit pentru fiecare lună.

„Noi suntem foarte atenţi şi ne înregistrăm toate cheltuielile într-o aplicaţie mobilă, iar asta ne ajută să fim mai aproape de promisiunea făcută. Sigur, ne mai abatem, uneori. Însă este binecunoscut faptul că Asia de Sud-Est este foarte accesibilă şi cu un salariu de România poţi duce un trai decent. De fapt, bugetul nostru e un mix între venituri pasive şi economii”, spun tinerii.

Andreia şi Ionuţ Galeş plănuiesc să se întoarcă în ţară în septembrie, nu-şi fac planuri despre cum va fi atunci, însă cu certitudine călătoriile vor face mereu parte din stilul lor de viaţă.

Proiecte în online – blog şi vlog „Hai Hui în doi”

În noiembrie anul trecut, tinerii şi-au făcut un blog de călătorii (www.haihuin2.com) şi o pagină de facebook (www.facebook.com/haihuin2/) unde împărtăşesc experienţele lor, oferă ponturi, postează fotografii şi dau detalii despre toate destinaţiile lor. Nu în ultimul rând, vor să demontezemiturile conform cărora să călătoreşti full time e un lux şi ai nevoie de foarte mulţi bani.

Au pornit şi un vlog pe YouTube (www.youtube.com/channel/UCAE8fRq0xXh6gZ6d2EHYipQ), care urmează cam aceeaşi direcţie ca şi blogul.

„O lume întreagă prin ochii noştri. Frământări, frici, explorări, idei venite într-un moment nebun şi poveşti cât pentru o viaţă”, aşa s-ar rezuma conţinutul canalului lor de YouTube.

Sucevenii mărturisesc că această călătorie a scos ce era mai bun din ei, se simt mai puternici, de parcă ar fi dobândit un soi de superputere, mai liniştiţi ca oricând şi nimic nu li se mai pare imposibil.

Nu regretă că au pus la bătaie totul pentru o vacanţă de un an şi spun din toată inima că acesta este cel mai frumos job din lume.