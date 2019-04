Inovativ

39 de echipe de studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară a Universităţii din Suceava şi-au prezentat propriile invenţii culinare la prima ediţie a competiţiei de creare de produse alimentare inovative FIA FOOD FEST 2019.

Studenţii au propus zeci de produse alimentare inedite, originale, diferite de tot ceea ce există în comerţ şi care ar putea avea succes pe piaţă.

Tinerii au pariat pe alimente care promovează un stil de viaţă sănătos și echilibrat, deserturi delicioase sau băuturi răcoritoare, produse de cofetărie sau patiserie, răsfăţuri pentru papilele gustative ale celor prezenţi.

Berea din făină de ghindă, fără gluten, pâinea cu banane, îngheţată cu pulpă de măr copt, jeleuri cu ardei dulce roșu, ardei iute și cu sfeclă roșie, găluște umplute cu vișine sau ciocolată, fără gluten, iaurt cu sfeclă și seminţe de cânepă sau lichiorul din păpădie au fost câteva dintre propunerile cu care studenţii s-au prezentat în faţa juriului.

Gustări sănătoase, deserturi atractive

Ovidiu Apetrei este masterand în anul II la Facultatea de Inginerie Alimentară, echipa din care face intrând în concurs cu MoJeCo, o bere brună, din făină de ghindă, fără gluten.

„Berea este slab alcoolică, nedistilată, obţinută cu ajutorul drojdiei de bere prin fermentarea unui must de bere din făină de ghinde, făină de topinambur, melasă, hamei și apă. Este o bere inovativă, fără gluten, fiind prima din ţară de acest fel. Am ales ghinda pentru că suprafaţa României are peste 130.000 de hectare de pădure de stejar. Am înlocuit integral malţul din orz, berea fiind recomandată persoanelor care au intoleranţă la gluten. Are un gust dulce – amărui, fructat, cu nuanţe de nuci verzi și o prospeţime inconfundabilă”, a explicat masterandul.

Pentru o masă consistentă şi sănătoasă, o altă echipă a propus o pâine cu banane, recomandată mai ales vegetarienilor, pentru că are un conţinut ridicat de proteine.

„Am încercat să îi aducem un aport de nutrienţi şi o valoare nutritivă ridicată cu ajutorul unor ingrediente inovatoare precum seminţe de chia, fulgi de migdale, ouă, iaurt grecesc şi ulei de cocos. Pâinea cu banane are 326 de kcalorii/ suta de grame. Este foarte proteică. Este destinată persoanelor care consumă foarte puţină carne sau chiar deloc, putând fi inclusă și în dietele diabeticilor”, a menţionat studenta Oana Cristina Axinte.

O propunere de desert sănătos a venit din partea unei alte echipe, găluște umplute cu vișine sau ciocolată, care pot fi consumate de către cei care au intoleranţă la gluten (conţine făină aglutenică, pesmet aglutenic, fără alergeni).

Tot ca o gustare dulce, un alt echipaj a pregătit pentru jurizare jeleuri cu ardei dulce roșu și ardei iute și cu sfeclă roșie.

La FIA FOOD FEST a fost prezentată şi o îngheţată preparată din măr copt, scorţişoară, fructoză şi pectină. Preparatul se consumă cu nişte biluţe făcute din suc de măr, scorţişoară şi sfeclă roşie.

„Partea inovatoare este că am introdus bucătăria moleculară în reţeta noastră, pentru a realiza o îngheţată perfectă. Este naturală 100%, iar termenul de valabilitate este de cinci zile. Nu conţine conservanţi sau aditivi alimentari. Sfecla roșie a fost folosită în calitate de colorant alimentar”, a menţionat Georgiana Coroamă.

Tot pe o gustare sănătoasă a mizat și echipa Eden, „Iaurtul bunicii” fiind o variantă de iaurt cu sfeclă și seminţe de cânepă.

„Partea inovatoare este proteina din cânepă pe care noi o aducem în iaurt. Are efect antioxidant și stimulator. Produsul are un termen de valabilitate de până la 30 de zile”, ne-a relatat studentul Anton Marin, din echipa Eden.

O altă echipă a venit cu ideea unui lichior „medicament”, făcut din păpădie.

„Ingredientul inovator al acestui lichior este păpădia, o plantă cu foarte multe beneficii asupra organismului, conţine vitamine, complexul de vitamine B, antioxidanţi precum betacarotenul. Un litru costă 29 de lei, un preţ acceptabil ţinând cont de proprietăţile pe care le are. Concentraţia de alcool este de 18%”, a menţionat Claudiu.

O punte între teorie și practică

Prorectorul USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a menţionat că FIA FOOD FEST se înscrie în mottoul pe care Universitatea l-a lansat în acest an universitar, „Visează, Creează, Inovează”.

„Ceea ce dorim să promovăm cu acest eveniment este creativitatea studenţilor. Chiar dacă nu sunt încă la nivelul pe care şi-l doresc cu aceste produse, ele vor fi dezvoltate în continuare şi sperăm că finalul studiilor va reprezenta pentru ei şi posibilitatea de a se lansa pe piaţă cu astfel de produse. (...) Sunt 10 firme prezente, ne bucură că avem parteneri din industrie, care vor alcătui un juriu profesionist și care ne vor oferi o părere referitoare la pregătirea absolvenţilor noștri”, a mai menţionat Mihai Dimian.

La rândul său, decanul Facultăţii de Inginerie Alimentară, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, a arătat că „produsele acoperă o gamă extrem de diversificată, deserturi, produse de cofetărie şi patiserie şi produse alcoolice. Un produs care mi-a atras atenţia este o bere fără gluten. Este o tendinţă la nivel mondial de obţinere de produse fără gluten, mai ales pentru faptul că există foarte multe persoane care suferă de intoleranţă la gluten. Studenţii noştri văd prin acest tip de concurs legătura dintre teorie şi practică şi sperăm că agenţii economici care au venit alături de noi să poată transpune aceste produse la nivel industrial”.