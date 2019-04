Poliţiştii nu l-au uitat

Minorul în vârstă de 14 ani, din Rădăuţi, care putea produce o nenorocire după ce s-a urcat la volanul unei maşini şi s-a angajat într-o urmărire cu poliţia după el, pe străzi aglomerate, pe o distanţă de circa 15 kilometri, lovind în cele din urmă o autospecială de poliţie şi rănind uşor un agent, a ajuns în arest la o lună şi jumătate după şirul de infracţiuni comise în ziua de 20 februarie a.c.

Poliţiştii şi procurorul de caz au aşteptat rezultatele unei expertize psihiatrice privind discernământul minorului, absolut obligatorie pentru punerea sub acuzare a unui copil în vârstă de 14 ani.

Urmărirea periculoasă de pe străzile din Rădăuţi

Pe 20 februarie, în jurul orei 17.00, un echipaj de poliţie de la Rădăuţi a observat un autoturism Ford Focus suspect, tânărul de la volan efectuând o manevră de mers înapoi când i-a observat. În momentul în care poliţiştii s-au apropiat, Fordul a acroşat uşor o maşină din parcarea centrală din Rădăuţi, după care a părăsit parcarea.

De aici încolo, poliţiştii au urmărit maşina pe mai multe străzi secundare din Rădăuţi, în jur de 15 kilometri.

Urmărirea a continuat până pe strada 1 Mai, pe direcţia dinspre Frătăuţi spre centrul municipiului Rădăuţi. Într-o curbă la dreapta, fugarul, care avea în faţă o altă maşină de poliţie, a pierdut controlul asupra volanului. Autoturismul său a lovit în partea lateral stânga autospeciala de poliţie, după care a intrat în coliziune violentă cu un stâlp al reţelei electrice.

Din autoturismul Ford Focus a coborât tânărul de la volan, care a fugit. În maşină au mai rămas doi tineri, ambii în vârstă de 16 ani, care au fost ridicaţi de poliţişti pe loc. Ulterior a fost identificat şi minorul de la volan.

Un agent de poliţie în vârstă de 29 de ani, din Frătăuţii Noi, a fost rănit uşor în urma tamponării maşinii de poliţie. El a fost diagnosticat cu „contuzie omoplat stâng”, leziune pentru care a necesitat circa 3-5 zile de îngrijiri medicale.

Minorul a mai fost prins la volan fără permis

Maşina îi aparţinea tatălui minorului care s-a aflat la volan. Proprietarul se numeşte Robert Linu, zis „Tarzan”, şi este cunoscut cu antecedente penale. Fiul său, cunoscut ca „Tărzănel”, pare să-i calce pe urme.

Deşi nu are încă 15 ani, minorul mai avea înregistrate două dosare penale pentru conducere fără permis, înainte de episodul cu urmărirea din data de 20 februarie.

24 de ore de arest, apoi liber, dar sub control judiciar

Acum două zile, pe 3 aprilie, în urma cercetărilor, s-a continuat urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de ,,vătămare corporală din culpă”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi ,,părăsirea locului accidentului", băiatul fiind introdus în arestul poliţiei judeţene și reţinut 24 de ore.

Ieri, la expirarea ordonanţei de reţinere, minorul a fost pus în libertate, dar sub măsura controlului judiciar. Acesta are impuse ordine şi restricţii de la care nu are voie să se abată. În caz că va încălca vreuna din ele, acesta va ajunge în arest preventiv.

Minorul nu a putut fi prezentat pentru arestare preventivă având în vedere vârsta pe care o are şi răspunderea penală limitată.

Până la vârsta de 16 ani, minorii au răspundere penală limitată, iar până la 14 ani nu răspund penal deloc.

Cercetările poliţiştilor continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.