Bune practici

Simpozionul Regional multidisciplinar de tehnici endovasculare, organizat de Societatea de Neuroradiologie şi Radiologie Intervenţională din România, Academia Română de Știinţe Medicale şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava se bucură de participarea unor renumiţi medici şi profesori din 10 state europene şi din România. În deschiderea lucrărilor, care a avut loc ieri, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, Vasile Rîmbu, a apreciat că în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate tehnici novatoare pentru România, care are restanţe destul mari în domeniul radiologiei intervenţionale, şi l-a felicitat pe doctorul Mihai Creţeanu Jr. pentru implicarea în organizarea manifestării ştiinţifice în cele mai bune condiţii.

„Mă bucur de prezenţa oaspeţilor de la Cernăuţi şi Chişinău, specialişti de mare marcă din Europa, din Turcia, Germania sau Italia. Ne bucură şi ne onorează”, a spus Rîmbu.

Din partea gazdelor, evenimentul a fost salutat şi de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a remarcat că spitalul începe să devină un spital regional, la fel ca aeroportul sau universitatea, iar asta se întâmplă prin forţe proprii.„De multe ori oamenii ne întreabă când se fac regiunile. Să ştiţi că de varianta asta, să-ţi dea cineva, ne-am cam săturat. Poţi crea un caracter regional dacă îţi iei singur”, a spus Flutur. El şi-a argumentat declaraţia cu cifre, arătând că dacă în urmă cu 10 ani la ambulatoriul integrat erau 47.000 de pacienţi anual, astăzi sunt peste 200.000 de pacienţi anual, iar numărul de intervenţii chirurgicale a crescut de la 7.000, în 2009, la 14.500, astăzi. „Asta înseamnă adresabilitate extinsă. Uite aşa Spitalul Suceava devine spital regional”, a afirmat şeful administraţiei judeţene. Salutând prezenţa la simpozion a oaspeţilor din Ucraina şi Republica Moldova, Gheorghe Flutur şi-a exprimat speranţa încheierii unui acord între casele de asigurări de sănătate din cele trei ţări pentru ca pacienţii ucraineni şi moldoveni să poată beneficia de tratament în spitalul de la Suceava.

„Aş face o comparaţie cu aeroportul: în 2016 avea 45.000 de pasageri pe an, iar anul trecut am terminat cu 350.000 de pasageri. Aproape 20 la sută dintre pasageri sunt din Ucraina şi Republica Moldova. Aeroportul a devenit regional. Universitatea noastră are colaborări cu Universitatea din Cernăuţi şi are studenţi din Ucraina şi Republica Moldova. Noi, Bucovina, căpătăm caracter regional, chiar dacă mai greu vrea Bucureştiul lucrul acesta”, a spus Flutur.

În ceea ce priveşte radiologia intervenţională, preşedintele CJ a subliniat că spitalul sucevean a fost printre pionierii care au adoptat aceste tehnici, încă de acum 7 ani.

„Intervenţiile endovasculare sunt salvatoare de vieţi”

La rândul său, preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin Hâncu, şi-a exprimat satisfacţia că la Suceava se fac în mod curent intervenţii endovasculare, care sunt de multe ori salvatoare de vieţi.

„Lucrurile frumoase şi deosebite se fac cu oameni competenţi. Aceste realizări deosebite nu se pot face decât cu o dotare pe măsură care există pe deplin în acest spital”, a spus dr. Hâncu. Totodată, medicul a apreciat susţinerea acordată spitalului de Consiliul Judeţean Suceava şi de preşedintele Flutur: „Fără viziunea şi implicarea deosebită a CJ Suceava, a lui Gheorghe Flutur, nu s-ar fi ajuns aici. Nu fac propagandă electorală, dar e un fapt recunoscut. Mă uitam la Spitalul Judeţean Ploieşti. Și acolo e Consiliu Judeţean şi poate municipiul Ploieşti este mai mare şi mai dezvoltat decât Suceava. Sunt nişte realităţi pe care trebuie să le recunoaştem şi să le ştie toată lumea”.

Dr. Hâncu a evidenţiat şi importanţa desfăşurării la Suceava a simpozionul regional multidisciplinar de tehnici endovasculare pentru că „patologia endovasculară şi intervenţiile endovasculare, care sunt minim invazive, sunt de multe ori salvatoare de vieţi, salvatoare de situaţii deosebite”. „Ne uităm la piciorul diabetic care începe cu necroză de unghie şi se termină cu amputaţie de coapsă. Eu am trăit astfel de lucruri, care acum se pot preîntâmpina. Nu mai vorbim de intervenţia de urgenţă în infarctul miocardic şi accidentele vasculare cerebrale. Sunt lucruri foarte importante şi mă bucur că la Suceava se fac curent astfel de intervenţii”, a mai spus dr. Sorin Hâncu.

Academician Radu Deac: „Aveţi sprijinul total al Academiei de Știinţe Medicale”

Din partea oaspeţilor au luat cuvântul, la deschidere, preşedintele Societăţii de Neuroradiologie şi Radiologie Intervenţională din România, prof. dr. Gheorghe Iana, şi academicianul şi profesorul Radu Deac, chirurg de chirurgie cardiovasculară la Târgu-Mureş, fondator al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Ei au dat asigurări tinerilor colegi de la Suceava că pot conta pe întreg sprijinul lor pentru că „este important ca performanţa din medicină să fie adusă la populaţie”. „Este ceea ce şi Ministerul Sănătăţii şi Academia de Știinţe Medicale şi organele locale ale statului doresc, ca pacienţii din această zonă a ţării să aibă posibilitatea de a se trata acasă, pentru că distanţa faţă de alte centre mari din ţară vă obligă să adoptaţi acest punct de vedere”, a spus profesorul Deac.

El a afirmat că sucevenii „au marea şansă să aibă un preşedinte de Consiliu Judeţean cu o viziune sanitară deosebită, cum puţini sunt în ţară, ceea ce evident sprijină foarte mult sistemul sanitar”.

Profesorul Deac a anunţat că Academia de Știinţe Medicale a aprobat şi sprijină proiectul de a finanţa mai bine domeniul radiologiei intervenţionale. „Aveţi sprijinul total al Academiei de Știinţe Medicale”, a declarat academicianul.

La rândul său, preşedintele Societăţii de Neuroradiologie şi Radiologie Intervenţională din România, prof. dr. Gheorghe Iana, a arătat că medicina modernă înseamnă interdisciplinaritate.

„Începem să înţelegem că medicina modernă înseamnă interdisciplinaritate, înseamnă parteneriate între specialităţi. Și neurologul şi cardiologul şi radiologul lucrează în aceeaşi direcţie: interesul pacientului. Atunci putem să facem lucruri bune împreună”, a spus profesorul Iana.

Simpozionul de la Suceava se adresează comunităţii medicale şi ştiinţifice şi se bucură de participarea unor specialişti de renume naţional şi internaţional în domeniul radiologiei intervenţionale. Scopul este de a aduce în atenţia publicului subiecte de interes pentru specialiştii în radiologie intervenţională şi domeniile conexe, astfel că sesiunile principale au ca tematică accidentul vascular cerebral ischemic acut, ischemia critică a piciorului persoanei cu diabet, realitatea din sistem şi subfinanţarea procedurilor endovasculare.