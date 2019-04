Activează pe piață din 2013 și este în prezent un reper pentru cei care doresc să vândă sau să achiziționeze un automobil, respectiv pentru cei care au nevoie de un service auto specializat pentru mașina lor. Autodel este dealerul auto cu un portofoliu complex de clienți mulțumiți, mereu la dispoziția publicului, cu asistență de specialitate și recomandări privind sfera de servicii pe care s-a specializat.

Reprezintă un reper pe nișa de specialitate datorită accentului pus pe calitate și siguranță, nefiind cazul de compromisuri vizavi de aspectele tehnice sau estetice ale vehiculelor puse la dispoziție. Toate vehiculele sub marca Autodel sunt testate și beneficiază de întreținere corespunzătoare.

Despre cum a reușit să se dezvolte și ce oferă în prezent publicului larg aflăm din răspunsurile oferite de directorul general al Autodel - obținute în urma unui interviu recent acordat. Iată care sunt secretele pe care le dezvăluie fondatorul unei afaceri de succes în domeniul auto.

Cum a pornit această idee de afacere și ce a ajutat la dezvoltarea business-ului?

„Ne-am lansat pe piața auto în anul 2013 și am avut în vedere un obiectiv precis: de a le oferi sucevenilor și nu doar acestora o soluție la îndemână privind achiziționarea de mașini rulate. Credem ca am reușit să devenim un reper pentru cei interesați de achiziții/vânzări de automobile datorită seriozității cu care am tratat fiecare situație, evaluării corecte pe care o avem în vedere și criteriile după care stabilim prețurile.”

Ce oferiți practic prin serviciile Autodel?

„Pasiunea pentru domeniul auto este cea care atrage succesul afacerii. Suntem experți în vânzarea de autoturisme rulate și tratăm fiecare achiziție auto cu seriozitate deplină, vizând standarde înalte, oricare ar fi țara din care aducem mașini. Oferim, înainte de toate, calitate. Ne asigurăm că fiecare autoturism din parcul nostru auto este perfect funcțional tehnic. Acolo unde sesizăm o defecțiune, o remediem și dispunem și de un service auto Suceava specializat, disponibil publicului larg.

Oferim clienților noștri promptitudine în realizarea oricărei operații, alături de consultanță de specialitatea vizavi de achiziția mașinii potrivite. Avem în medie pe stoc peste 60 de mașini, cu peste 1000 vândute de când ne-am lansat. Putem aduce mașini și la comandă atunci când parcul nostru nu oferă o soluție pe placul clienților. De fiecare dată vizăm controlul tehnic amănunțit și pregătirea estetică a acestora. Programarea unui test drive gratuit este disponibilă de asemenea la Autodel.”

Prin ce ați reușit să vă deosebiți de competiție?

„Înainte de interesul propriu, ne-am axat pe interesele clienților noștri. Nu ne-am permis niciodată să facem vreun compromis. Fiecare mașină pusă spre vânzare prin Autodel beneficiază înainte de toate de o verificare detaliată. Nu comercializăm mașini cu defecte sau care să fie într-o stare estetică deplorabilă. Am făcut investiții în acest brand și am adoptat mereu o atitudine profesională, seriozitatea fiind o calitate ce ne caracterizează.”

De altfel, lista de servicii pe care le punem la dispoziție nu se limitează doar la vânzarea de automobile și la service-ul auto. Știm câte bătăi de cap poate presupune achiziția unei mașini. Începând de la alegerea ei și până la înmatricularea propriu zisă, procesul presupune parcurgerea a numeroase etape. Stăm la dispoziție cu soluții pentru fiecare, menite să economisească timpul și banii clienților noștri.”

Autodel a devenit astfel un reper pentru publicul sucevean interesat de achiziția unei mașini, însă este o recomandare și pentru celelalte servicii ce le oferă. Servicii Buy Back, Lease Back, dar și de cosmetică auto sunt disponibile aici.

Serviciile de cosmetică auto sunt de altfel o necesitate, în unele cazuri zilnică și acestea se pliază pe nevoi variate în cadrul Autodel. Operațiuni realizate în procesul de detailing sunt polishul auto, de faruri, finisare, înlăturare zgârieturi, tratamentul hidrofob pentru geamuri, curățarea elementelor interioare și altele asemenea. Oricine merită să conducă o mașină care arată impecabil din punct de vedere estetic.

Vânzarea, respectiv cumpărarea unei mașini rulate nu a fost niciodată mai ușoară, iar Autodel face în continuare demonstrația faptului că merită o astfel de colaborare. Pe site-ul oficial găsesc cei interesați informații complete cu privire la serviciile cu care societatea întâmpină publicul interesat. De altfel, experții pot fi contactați la adresa fizică - Str. Sofia Vicoveanca, nr. 52, prin e-mail: dealer.autodel@gmail.com sau telefonic la unul din numerele de telefon: 0763 888 333/ -723 888 588.