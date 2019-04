Opinie

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, l-a criticat pe vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considerând că în timpul vizitei pe care a făcut-o recent în România acesta a făcut o serie de declaraţii care poţi fi considerate a fi împotriva ţării. Ioan Stan a susţinut o declaraţie politică în care a amintit că obiectivele vizitei lui Frans Timmermans au fost dintre cele mai remarcabile, respectiv reuniunea informală a miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene, în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, dar şi primirea distincţiei de Doctor Honoris Causa acordată de Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative. „Trebuie să apreciem că în orele unui program de mare încărcătură diplomatică şi nu numai, domnia sa a găsit răgazul să ne mustre cu oarece severitate şi să ne remită varii poveţe menite să ne îndrume pe calea cea bună, în accepţiunea domniei sale, desigur. Aşa se face că, împodobit cu însemnele distincţiei acordate de SNSPA, domnul vicepreşedinte a glăsuit patetic despre democraţie, stat de drept şi drepturile omului. Subiecte tratate tot prin prisma sa personală, manieră care a demonstrat flagrant că vorbitorul nu ştie sau nu vrea să recunoască un principiu vechi de când lumea şi care zice să asculţi şi <cealaltă parte>”, a spus Stan. El a precizat că declaraţiile lui Frans Timmermans au fost interpretări mai mult decât subiective despre realităţile româneşti. Senatorul PSD de Suceava a precizat că faptul de a deţine majoritatea decisă prin votul cetăţenilor devine o culpă în viziunea lui Frans Timmermans, având în vedere că acesta consideră că majorităţii nu-i este permis să aibă o viziune proprie asupra elementelor sociale, asupra legislaţiei, asupra însăşi a respectării drepturilor cetăţeneşti. „Singurul drept pe care îl recunoaşte domnul Timermmans majorităţii este de a proteja minoritatea. Cât despre cei care au decis majoritatea parlamentară, despre cei desemnaţi prin vot să legifereze întru asigurarea principiilor declarate în campania electorală, întru îndeplinirea programului de guvernare, cei cărora li se reproşează până la urmă că sunt majoritari, are domnul Timmermans leac de cojocul lor, cum am zice, ploconindu-ne mulţumitor, noi, vinovaţii. Și zice domnia sa fără pic de ezitare să facem bine şi când ne mai dă prin cap vreo modificare de legislaţie, vreo Ordonanţă Guvernamentală, să mergem în prealabil la Bruxelles, la împărtăşanie şi învăţătură, spre a nu mai face greşeala de a transpune în fapt deciziile Curţii Constituţionale”, a mai precizat Ioan Stan. El a arătat că tot Frans Timmermans a spus că ar fi bine ca aceste decizii să fie transpuse în legislaţie, dar să nu se facă paşi înapoi în lupta împotriva corupţiei. „Să înţelegem că deciziile C.C.R. asta ar face? Aşa s-ar părea că sugerează domnul Timmermans. Ce pot face fără ezitare este să-l asigur pe înaltul nostru oaspete că înapoi pe drumul luptei anticorupţiei nu ne vom întoarce. Ar însemna să revenim la vremea când sub acest stindard mincinos, camarila doamnei fost şef DNA a distrus destine, a curmat vieţi, a indus teroare şi a ridicat <paradeala> la rang de lege în aplicarea legii”, a mai declarat senatorul PSD. Faţă de toate aceste aspecte şi „admonestările” primite din partea lui Frans Timmermans, Ioan Stan consideră că a venit momentul ca România să îşi susţină dreptul la egalitatea intereuropeană, cu o adevărată coloană vertebrală. „Și să cerem sfaturi atunci când noi considerăm că ne sunt necesare. Iar cele ce ne sunt oferite fără a fi solicitate să le trecem în regim de inventar istoric”, a încheiat Stan.