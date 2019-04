Opinie

Vicepreşedintele ALDE la nivel naţional şi liderul filialei judeţene Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, consideră că în România vor exista mai multe autostrăzi, dar şi servicii de calitate, atunci când firmele autohtone vor fi tratate cu aceiaşi unitate de măsură ca şi companiile străine. În cuvântul său de la dezbaterea moţiunii de cenzură privind situaţia infrastructurii de transport, Alexandru Băişanu a declarat că din punctul său de vedere toate partidele din România se fac vinovate de starea infrastructurii din ţară. Băişanu a spus că această moţiune „este pentru mine un generator de moment al adevărului. Am văzut de la acest microfon foarte mulţi deputaţi transformaţi în procurori, care au înfierat cu mânie proletară ceea ce nu au reuşit să facă atâta vreme cât au fost ei înşişi la guvernare, de-a lungul timpului. Dacă vrem să găsim vinovaţi, vinovaţii sunt în toate partidele, de-a lungul întregii istorii democratice a României de 30 de ani. Nici unul dintre partidele de aici din sală, care au fost rând pe rând la guvernare, nu este departe de rezultatul în care ne aflăm, inclusiv tehnocraţii, USR-iştii, cioloşiştii, pluşii şi minuşii din această sală”, a declarat Alexandru Băişanu.

Deputatul ALDE a vorbit şi despre cauzele pe care le-a identificat, care au dus la situaţia în care se află infrastructura din România. Prima dintre acestea ar fi poziţia geografică a România, precizând că „marginile marilor imperii nu au fost niciodată dezvoltate de cei care conduceau imperiile”. O a doua cauză prezentată de Băişanu este bugetul României, care nu este îndestulător întotdeauna. „Şi am să vă spun şi de ce. Am luat o perioadă de patru ani din evoluţia economică şi financiară a României. Am observat că firmele străine, haideţi să le spunem şi multinaţionale, în patru ani de zile au declarat un profit net de 2,5 miliarde de euro. Sunt firme care au monopol pe industrii importante, cum ar fi băncile, energia, IT etc. În schimb cele 49% din firmele româneşti, care sunt firme de periferie şi asupra cărora se trage de către statul român încontinuu, în aceeaşi patru ani au 55 de miliarde de euro profit net. Vrem să avem şcoli, poliţie, justiţie, sănătate, vrem să avem autostrăzi, haideţi să colectăm bani în mod egal de la toate firmele din România şi să nu-i mai călărim pe ai noştri, să-i respectăm şi să le redăm demnitatea punându-i în egalitate cu firmele din străinătate”, a declarat Alexandru Băişanu.

El a adăugat că a treia cauză este Traian Băsescu, pe care nu îl numeşte preşedinte, „persoană sau personaj”, ci doar „cauză”. „Traian Băsescu a fost de cinci ori ministru al Transporturilor şi îmi spunea mie că nu avem dreptul la autostrăzi şi că nu ne mai trebuie autostrăzi”, a spus Băişanu. Deputatul ALDE de Suceava a atras atenţia şi asupra faptului că zona Moldovei a beneficiat de cele mai reduse investiţii în infrastructură, comparativ cu restul ţării.

Băişanu a spus că din acest motiv ALDE a venit cu un proiect prin care a cerut să fie reglat acest dezavantaj al Moldovei, care a trăit şi se dezvoltă foarte greu în comparaţie cu celelalte regiuni tocmai din lipsa acestei infrastructuri. El a subliniat că pentru prima dată, în calitate de vicepreşedinte al comisiei de transporturi, a avut un dialog pertinent cu un ministru al Transporturilor, respectiv Răzvan Cuc. Alexandru Băişanu a spus că în momentul de faţă România nu mai are nevoie de scandal, motiv pentru care atât el, cât şi ALDE sprijină actualul Guvern şi pe actualul ministru al Transporturilor, însă „îi promit acestuia că dacă nu face ceea ce ne-am înţeles şi palma pe care am bătut-o nu e respectată voi fi primul care voi spune că ne-am păcălit cu toţii”.