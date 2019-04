Etapa naţională

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică s-a desfăşurat în luna martie, la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu“ Suceava, elevi din clasele V-XII susţinând probele pregătite în vederea calificării la faza naţională a competiţiei.

Elevii cu cele mai bune rezultate, 16 la număr, s-au calificat la Olimpiada Naţională de Matematică, de la Hunedoara, programată pentru 20-26 aprilie.

La clasele V-VI, prima secţiune a competiţiei, s-au calificat şase elevi. Este vorba despre: Rareş Aurel Poinaru (clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, prof. îndrumător Veronica Petrasciuc); Magda Iulia Popa (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi, prof. Ana Marcela Popa); Antonio Luca Laslău (clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, prof. Raluca Crisantha Alexa); Iulia Carp (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei prof. Silvica Nisioi); Ştefana Bărîlă (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. Adrian Vieriu); Ştefan Hău (clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, prof. Raluca Crisantha Alexa). Lotul va fi însoţit de prof. Raluca Crisantha Alexa, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava.

Pentru clasele VII-XII, s-au calificat 10 elevi, dintre care şapte studiază la Colegiul „Ştefan cel Mare”.

Din lot fac parte: Paul Burcă (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, prof. Daniela Antoneta Gătej); Maria Cristina Popa (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, prof. Silvica Nisioi); Şerban Orza (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. Adrian Vieriu) şi, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Bogdan Rusu (clasa a IX-a, prof. Dan Popescu); Eduard Valentin Dumitrescul (clasa a IX-a, prof. Dan Popescu); Andrei Cristian Airinei (clasa a X-a, prof. Marius Marchitan); David Corneliu Turturean (clasa a X-a, prof. Marius Marchitan); Paul Florin Rebenciuc (clasa a XI-a, prof. Mara Moroşan); Daniel Todaşcă (clasa a XI-a, prof. Mara Moroşan); Ştefan Verciuc (clasa a XII-a, prof. Constantin Scutaru). Elevii vor fi însoţiţi de prof. Dorina Cionca, de la Şcoala Gimnazială „Miron Costin”.

La Hunedoara elevii vor susţine o singură probă scrisă; la clasele V-VI, aceasta are o durată de două ore şi conţine patru probleme, iar la clasele VII-XII, proba scrisă are durata de patru ore şi conţine patru probleme.