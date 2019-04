Capu Codrului

Un bărbat de 36 de ani a ajuns vineri după-amiază cu arsuri grave la spital, după ce capacul cazanului în care făcea ţuică a cedat sub presiunea din interior şi a fost aruncat afară. Aburii sub presiune şi la o temperatură ridicată, aruncaţi brusc afară din interiorul cazanului încins, i-au produs bărbatului arsuri grave pe spate, mâini şi picioare, acesta fiind transportat în stare gravă la Suceava şi apoi la o clinică de specialitate din Iaşi.

Având în vedere numărul limitat de locuri din spital şi voinţa familiei de a-l transfera pe bărbat la un spital din Italia, unde victima lucrase în ultimii ani, acesta a fost transportat cu un avion la o clinică din oraşul Verona, pentru tratament de specialitate.

Presiunea acumulată în cazan a dus la aruncarea capacului şi eliminarea conţinutului supraîncălzit

În cursul zilei de vineri, Vasile Tomasciuc, în vârstă de 36 de ani, care locuieşte cu familia în comuna Urecheşti din judeţul Neamţ, s-a dus la un cunoscut din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, care avea un cazan de ţuică. Bărbatul avea o cantitate de borhot de mere şi voia să facă ţuică din el. După ce a fiert un cazan, a introdus a doua şarjă de borhot, dar din motive necunoscute cazanul a început să acumuleze tot mai multă presiune. Neştiind ce să facă, el l-a sunat pe telefon pe proprietarul cazanului, iar acesta i-a explicat cum să elibereze presiunea.

Se pare că Vasile Tomasciuc a făcut cele necesare, însă nu a scăzut presiunea suficient şi a continuat procesul de distilare. La un moment dat, din cauza presiunii mari, capacul cazanului a cedat, aburul fierbinte opărindu-l pe cel care supraveghea cazanul.

Vladimir Mintaru, proprietarul cazanului, era la pădure în acele momente şi spune că nu înţelege ce s-a putut întâmpla. Probabil, spune el, borhotul nu a fost mărunţit suficient, iar bucăţi de mere fermentate au blocat instalaţia. Cert este că la un moment dat capacul cazanului a sărit, iar aburi fierbinţi l-au opărit pe bărbatul de 35 de ani, pe spate, mâini şi picioare. Proprietarul mai crede că ”problema este că el a pus în borhotul ăsta mult zahăr şi drojdie, nu a fost fermentat cum trebuie, s-a umflat şi a ieşit pe gura cazanului, înfundând toate ţevile. El mi-a dat un telefon mie în pădure, eu i-am zis să dea drumul la cazan şi să scoată acel amestec afară de acolo. El a dat drumul la un pic de borhot şi s-a gândit că nu se va întâmpla nimic.”

Bărbatul aflat în stare gravă a fost transferat la o clinică din Italia

Norocul a făcut ca unul dintre copiii bărbatului, care era cu el şi se juca afară, să scape nevătămat. A suferit însă o traumă emoţională puternică, după ce l-a văzut pe tatăl său în starea în care se afla. O ambulanţă l-a transportat pe bărbat la spitalul din Suceava, unde medicii au hotărât transferarea acestuia la o clinică din Iaşi. Mama bărbatului, care locuieşte în satul Poiana Micului, spune că fiul ei a ajuns la spitalul din Iaşi, însă rudele au considerat că acolo nu erau condiţii. Familia a hotărât transferarea bărbatului la un spital din oraşul italian Verona.

Olguţa Tomasciuc, mama bărbatului, a povestit: ”Acum au spus că e bine, au spus că l-au stabilizat, acolo are condiţii. El a lucrat în Italia şi acum era în şomaj. Are asigurare acolo, a lucrat vreo 10-15 ani. Aici am înţeles că l-au dus la Iaşi, unde erau doi bolnavi şi erau deja infectaţi. A fost transportat cu un avion care a venit din Italia, soţia plecând şi ea cu el acolo.” Din declaraţiile celor din familia bărbatul, care are arsuri de gradele II şi III pe 60% din suprafaţa corpului, acesta se află momentan în comă indusă, pentru a nu simţi durerile cauzate de arsurile grave.

Poliţiştii fac cercetări în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.