Concert

Peste 200 de suceveni şi-au petrecut seara de vineri în compania artiştilor de la Dimma’S, una dintre puţinele trupe de pop-opera din ţară.

A fost primul concert la Suceava în formula actuală: Nicolae Ilincăi – tenor, Claudiu Chereji – tenor, Aurelian Filip – bariton, Anton Babiaş – bas, patru tineri talentaţi, profesioniştii, în plină ascensiune în domeniul muzical.

Dimma’S şi-a găsit gazdă bună la Suceava, publicul fiind încântat şi receptiv la genul de muzică pe care tinerii îl promovează, muzică de operă îmbrăcată într-o haină modernă, accesibilă, însă sensibilă şi romantică deopotrivă.

„My way”, celebra şi nemuritoarea piesă interpretată de Frank Sinatra, din 1969, a deschis spectacolul de vineri seară, de la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Repertoriul a fost unul variat, format din melodii cunoscute atât româneşti, cât şi internaţionale, adaptate stilului şi vocilor soliştilor: „Can't help falling in love” a lui Elvis Presley, „Mulţumesc, iubită mamă”, „Zaraza”, „Ţi-am dat un inel”, de la Holograf, „Copacul”, de Aurelian Andreescu etc.

Apreciate de public au fost şi canţonetele napolitane „O sole mio” şi „That’s amore” sau „You raise me up”, piesă cu care a început povestea grupului Dimma’S, de pe băncile Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, când era interpretată de cei doi suceveni din trupă - Nicolae Ilincăi şi Anton Babiaş.

Spectacolul de la Suceava a avut capunct central eleganţa şi rafinamentul, sensibilitatea şi stilul, fiind încheiat de „Grande amore”, o compoziţie pop-opera care a cucerit, în ultimii ani, numeroase distincţii din partea specialiştilor, dar şi simpatia melomanilor.

„Dragilor, nu ştim cum să vă mulţumim pentru primirea atât de călduroasă şi pentru atmosfera de neuitat. Ne-am simţit minunat şi vă promitem că vom reveni cu drag de fiecare dată când vom avea ocazia! Vă pupăm şi vă îmbrăţişăm cu drag!”, au transmis tinerii, la finalul spectacolului, pe pagina lor online.

Spectacolul a fost organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Suceava.