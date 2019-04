Peste 60 de firme au participat la Agro Expo Bucovina

Eveniment

Peste 60 de firme de specialitate au participat, la finalul săptămânii trecute, la ediţia de anul acesta a Târgului Agro Expo Bucovina, eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. Târgul a avut loc în parcarea Iulius Mall Suceava, deschiderea oficială, care a avut loc vineri, făcându-se în prezenţa secretarului de stat din Ministerul Agriculturii Claudiu Sorin Roşu Mareş, a prefectului Mirela Adomnicăi, a preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, şi a preşedintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu.

Acesta din urmă a evidenţiat faptul că an de an târgul de agricultură din Suceava devine un eveniment din ce în ce mai important, atât prin numărul mare de participanţi, cât şi al produselor şi serviciilor oferite.

Invitat să ia cuvântul, secretarul de stat Claudiu Sorin Roşu Mareş a remarcat, la rândul său, că de la an la an acest târg unde se întâlnesc cererea şi oferta din acest domeniu de activitate creşte ca importanţă. Mareş a subliniat faptul că şi agricultura este un domeniu de interes pentru tineri, dar şi pentru toţi cei care vor să investească într-un domeniu cu un potenţial foarte mare. În acelaşi timp, prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a ţinut să felicite Camera de Comerţ şi Industrie pentru organizarea acestui târg, ajuns la ediţia a 17-a, evidenţiind, la rândul său, că evenimentul creşte în fiecare an ca număr de expozanţi.

Nu în ultimul rând, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că este extrem de importantă dezvoltarea agriculturii în judeţ, în special în ceea ce priveşte producţia de lapte, carne de vită şi cartofi. Flutur a spus că trebuie găsite soluţii prin care judeţul Suceava să-şi menţină poziţia de lider la nivel naţional la producţia acestora. Gheorghe Flutur a amintit că CJ Suceava, alături de alte instituţii din Suceava şi Botoşani, a înfiinţat un cluster de bioeconomie, pentru a încuraja asocierea crescătorilor de animale în vederea exportului produselor de carne, în special de oaie. În acest sens, Flutur a propus Ministerului Agriculturii promovarea unui program care să încurajeze creşterea de animale. El consideră că un program în domeniul geneticii ar încuraja populaţia să crească animale, în special berbeci.

În cadrul târgului au fost prezentate cele mai noi tehnologii agricole

Târgul Agro Expo Bucovina le-a oferit celor interesaţi ultimele noutăţi în domeniul tehnologiei agricole prezentate de firmele participante, acoperind o gamă tematică variată, respectiv maşini şi utilaje agricole, producţia vegetală, nutriţia plantelor, protecţia plantelor, agricultură şi mediu, energii regenerabile, industrie alimentară, consultanţă şi prestări servicii în agricultură, instituţii publice şi neguvernamentale.

Tot în cadrul târgului a fost organizat şi forumul Economic „Agricultura încotro?”, la care a fost prezent şi secretarul de stat Sorin Roşu Mareş, în cadrul discuţiilor fiind abordate teme de actualitate prezentate de specialişti din domeniu.