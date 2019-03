Activitate transnaţională de învăţare

Zeci de elevi şi profesori din Spania, Italia, Turcia, Polonia şi Lituania au descoperit frumuseţea tradiţiilor şi meşteşugurilor româneşti prin intermediul unui proiect organizat de Colegiul Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava.

Cea de-a doua activitate transnaţională de învăţare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „International Culture and Traditions - Young Explorers on the Start!” s-a desfăşurat în perioada 19-22 martie, participanţi fiind 25 de elevi şi 13 profesori din Spania, Italia, Turcia, Polonia şi Lituania.

Activităţile au fost variate, pornind de la ateliere de lucru până la diferite vizite tematice.

Elevii şi profesorii acestora au vorbi despre meşteşugurile din ţara lor, au luat parte la un atelier de lucru în care au confecţionat mărţişoare folosind diferite tehnici, la o şezătoare unde au învăţat multe lucruri despre tradiţiile şi obiceiurile din Bucovina.

De asemenea, au fost organizate vizite tematice la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Palatul Culturii din Iaşi, atelierul de olărit din Marginea şi la muzeul din Moldoviţa, unde Lucia Condrea le-a prezentat participanţilor tehnica încondeierii ouălor, aceştia fiind profund impresionaţi de colecţia din cadrul muzeului.

În ultima zi de activităţi, elevii şi profesorii au luat parte la un atelier organizat la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc din Suceava, eveniment organizat cu sprijinul Violetei Enea, al lui Carmen Cristea şi al Petronelei Rusu. Acolo, membrii participanţi au învăţat lucruri noi despre pictura pe lut şi cusutul ştergarelor bucovinene.

„În cadrul acestor activităţi elevii şi profesorii participanţi au învăţat lucruri noi despre meşteşugurile celor şase ţări implicate în acest proiect, despre tradiţiile din Bucovina, şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare în limba engleză”, a concluzionat coordonatoarea proiectului, prof. Daniela Rotaru.

Toate cele şase şcoli partenere în proiectul Erasmus+ îşi propun să dezvolte cunoştinţele elevilor legate de patrimoniul cultural al fiecărei ţări.

Originalitatea fiecărui popor se caracterizează prin potenţialul creator, care îşi găseşte expresia în cultura materială şi spirituală. Un loc aparte în această cultură îl ocupă meşteşugurile populare, aceasta fiind tema întâlnirii de proiect din România.