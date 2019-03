Soluţie

Evazionistul sucevean Mircea Franciuc şi-a aflat ieri pedeapsa în dosarul în care era judecat. Magistraţii de la Curtea de Apel Suceava au menţinut soluţia dictată de colegii de la Tribunalul Suceava, astfel încât Mircea Franciuc are de executat o condamnare de 3 ani. El a fost găsit vinovat pentru evaziune fiscală, pentru care a primit o pedeapsă de 3 ani, cât şi pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, pedeapsa fiind în acest caz de 1 an închisoare. Pe numele lui Mircea Franciuc există şi o condamnare mai veche, din 2014, de 2 ani şi 5 luni de închisoare. În final, după contopirea tuturor pedepselor, s-a stabilit că are de executat 3 ani de închisoare.

În plus, Mircea Franciuc a fost obligat în solidar cu firma pe care o administra la plata sumei de 187.608 lei, prejudiciu principal, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate. Soluţia de ieri este definitivă.

Fapte comise în perioada 2010-2013

Dosarul în care a fost pronunţată această condamnare face referire la fapte comise în perioada noiembrie 2010 - decembrie 2013, interval în care inculpatul a fost administratorul unei societăţi de prelucrare a lemnului. Din anchetă rezultă că acesta a omis evidenţierea în actele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale efectuate, respectiv a veniturilor obţinute din comercializarea de materiale lemnoase către diferite persoane fizice şi juridice, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale faţă de stat.

În urma controalelor financiare efectuate de organele abilitate a rezultat o evaziune în sumă de 354.809 lei, din care impozit pe profit în sumă de 217.890 de lei şi TVA în cuantum de 136.919 lei.

Antecedentele lui Mircea Franciuc

În trecut, afaceristul a mai fost condamnat pentru o evaziune fiscală de peste un miliard de lei vechi pentru că a folosit angajaţi la negru în construcţii.

Într-un alt dosar, în baza unui rechizitoriu care a pornit de la o serie de verificări făcute în cursul anului 2005, acesta a fost anchetat pentru o evaziune de aproximativ 3 miliarde de lei vechi, după ce iniţial rezultase o evaziune de peste 15 miliarde de lei vechi. Condamnările lui Franciuc sunt în număr mai mare, însă mare parte dintre ele au fost suspendate condiţionat.

Potrivit unor constatări ale reprezentanţilor Gărzii Financiare, prin trei firme aparţinând lui Franciuc s-au efectuat, în perioada 2004-2005, importante livrări de material lemnos, provenit din exploatarea unor partide obţinute prin licitaţie de la Direcţia Silvică Suceava, însă mare parte dintre acestea s-au făcut la negru. De exemplu, în 2004, una dintre firme a avut o cifră de afaceri de aproximativ 14 miliarde de lei vechi, însă nu a depus decât un singur decont, pentru luna septembrie 2004, în sumă de 7 miliarde de lei vechi.