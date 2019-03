De pe şantierele Spitalului de Urgenţă

Managerul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, au transmis, ieri, Guvernului şi ministrului Sănătăţii, că sunt dispuşi să se angajeze la construcţia spitalului regional de urgenţă planificat la Iaşi, dacă acesta ar fi relocat la Suceava.

Construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi ar fi trebuit să fie finanţată cu bani europeni, pe POR 2014-2020, cu beneficiar Ministerul Sănătăţii, dar până în prezent nici măcar studiul de fezabilitate nu a fost încheiat. Cel mai optimist termen avansat de ministrul Sorina Pintea a fost anul 2024. Flutur şi Rîmbu au fost, ieri, pe şantierul noului ambulatoriu de la Spitalul de Urgenţă Suceava şi pe cel al viitorului centru de radioterapie şi diagnostic precoce al cancerului, care vor fi date în folosinţă în această toamnă, şi au arătat că spitalul şi Consiliul Judeţean demonstrează de 10 ani că au capacitatea de a construi infrastructură în sănătate, atât cu bani din bugetele proprii, cât şi cu bani europeni. Flutur a subliniat că o treime din investiţiile făcute la spital, peste 11 milioane de euro, sunt cu bani europeni. „Europa, când vede că faci, că eşti harnic şi curajos, îţi decontează”, a spus Flutur.

„Dacă cei din capitalele regionale nu pot construi spitale, să vină la noi. Avem capacitatea să construim acest spital regional în trei ani”, a afirmat Vasile Rîmbu.

Pe şantierul noului ambulatoriu, Flutur a anunţat că spitalul, cu sprijinul Consiliului Judeţean, are în acest an investiţii de 33 de milioane de euro. Ambulatoriul, a cărui construcţie a început în noiembrie anul trecut, are peste 4.000 de mp de construcţii, cu demisol, parter şi patru etaje. Investiţia de 8,2 milioane de euro a început cu banii spitalului şi de la CJ, iar de la sfârşitul anului trecut a intrat pe finanţare europeană, prin POR 2014-2020, „ceea ce înseamnă un mare câştig pentru judeţul Suceava”, a precizat Flutur.

Pentru dotarea cu aparatură, el a spus că CJ va aloca două milioane de euro. „Mutăm aici 90 la sută din ambulatoriul din spital”, a afirmat preşedintele Flutur, care a explicat că dacă în 2009 la ambulatoriul spitalului sucevean se prezentau anual 47.000 de persoane, acum se prezintă anual peste 200.000 de pacienţi şi se estimează că numărul va creşte spre 300.000, atât din judeţul Suceava, cât şi din judeţele vecine.

Principalele surse de finanţare a investiţiilor sunt fondurile proprii ale spitalului şi bugetul CJ

În noua policlinică va fi extins şi platoul tehnic, în dotarea căruia va intra un scintigraf pentru diagnosticarea unei plaje extinse de afecţiuni structurale sau patologice.

Potrivit lui Flutur, ambulatoriul, care va fi o veritabilă policlinică judeţeană, va avea program de şapte ore, dar se analizează posibilitatea ca după orele de program medicii să poată efectua consultaţii contra cost.

În ceea ce priveşte centrul de radioterapie, buncărul de beton va fi finalizat la mijlocul lunii aprilie, iar întreaga construcţie, care mai are parter şi etaj, va fi funcţională în luna septembrie. „Au dotarea toată adusă. E un proiect cu fonduri private de circa cinci milioane de euro, într-o primă etapă, urmând ca în a doua etapă să fie aduse alte aparate”, a reamintit preşedintele CJ Suceava.

Ieri, Gheorghe Flutur a anunţat noile investiţii la spital: extinderea blocului operator cu patru noi săli de operaţii prin supraînălţarea corpului D de clădire, în valoare de 7,8 milioane de euro; pista pentru elicoptere de pe corpul principal al clădirii, în valoare de 1,3 milioane de euro; reabilitarea alimentării cu apă potabilă a spitalului, în condiţiile în care conductele nu au mai fost înlocuite din 1966, investiţie de 2,4 milioane de euro; reabilitarea ambulatoriului secţiei de Boli infecţioase, care va costa 2 milioane de euro. Toate acestea vor fi finanţate din fondurile proprii ale spitalului şi din bugetul Consiliului Judeţean.

Pentru secţia de arşi, spitalul şi CJ au solicitat sprijinul Ministerului Sănătăţii

Pentru realizarea secţiei de arşi, prin supraînălţarea corpului E, spitalul a efectuat cu fonduri proprii studiul şi a solicitat, alături de Consiliul Judeţean, sprijinul financiar al Ministerului Sănătăţii, investiţia fiind estimată la 4,6 milioane de euro cu tot cu dotări.

În ceea ce priveşte pasajul subteran care va face legătura între corpurile Spitalului Judeţean Suceava care acum sunt despărţite de strada principală a municipiului, se fac în prezent studiile de proiectare care să stabilească şi cât de mare va fi deschiderea pentru că va fi luat în calcul şi spitalul de copii care se va construi în zona Spitalului Vechi.

Tot în acest an, se va amenaja un Centru de pregătire şi perfecţionare profesională, cu fonduri europene de 682.000 de euro, prin modernizarea unei clădiri ce a aparţinut DSP Suceava.

Blocul de locuinţe pentru medici, din curtea Spitalului Vechi, este o investiţie de 18 milioane de lei asigurată de Compania Naţională de Investiţii. CJ Suceava contribuie cu 1,7 milioane de lei pentru realizarea racordurilor pentru utilităţi.

„La o simplă totalizare, ceea ce îşi propune Spitalul Judeţean, sprijinit de Consiliul Judeţean Suceava, sunt investiţii de 33 de milioane de euro, în perioada următoare. Este un program foarte curajos, cred că cel mai curajos, cel mai ambiţios program de investiţii la Spitalul Judeţean Suceava. Investiţiile sunt făcute în cea mai mare parte din banii noştri şi din bani europeni. Aţi văzut că UE atunci când vede că faci, îţi decontează. Au venit bani europeni pentru ambulatoriu, ceea ce ne-a permis să alocăm bani în alte direcţii. Asta trebuie să fie o învăţătură de minte şi în alte domenii”, a mai spus Flutur.

Reamintim că, anul trecut, pentru investiţiile făcute în modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe spitalul a primit din fonduri europene peste 10 milioane de euro. Pentru investiţia în noul ambulatoriu, spitalului i-au fost deja decontate 6,2 milioane de lei din fonduri UE.