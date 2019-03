Noutate

Unele produse de calitate încep să-şi facă loc pe piaţă de unde nu te aştepţi, un astfel de caz fiind cel al unui administrator de firmă din judeţul Suceava, care a avut ideea preparării în mod natural şi lansarea pe piaţă a unor produse de primă calitate, produse în premieră în judeţ.

Constantin Tănasă a avut curajul să nu mai exporte brut trufele pe care le recolta din pădurile de la noi şi să le adauge plus valoare, prin prepararea şi împachetarea lor în condiţii deosebite. Și-a cumpărat un uscător performant şi s-a apucat de treabă, descoperind din mers că minunea tehnologică putea prepara în mod natural legume şi fructe, fără pierderea calităţilor care le fac atât de necesare organismului.

O idee care conturează începutul unei afaceri de succes

Povestea începe ca multe altele: ”Am început să fac comerţ din 1995 şi cu timpul a trebuit să mă reorientez spre altceva. Am ajuns la un moment dat într-un colaps, toată lumea a plecat în afară şi ..... .” Era nevoie de altceva. Constantin Tănasă, administratorul firmei Tanola Com SRL din Brăieşti, care produce sub marca ”Tanola - Colecţia de mirodenii”, ne-a relatat despre începuturile unei idei de producţie:

”Acum câţiva ani am descoperit trufele, în urma unei întâmplări. Mergând cu detectorul de metale prin pădurile de la Ilişeşti şi săpând la un moment dat, am găsit două trufe. Neştiind ce reprezintă le-am studiat, m-am uitat pe internet şi am văzut despre ce e vorba. Mi-am cumpărat apoi primii doi câini de trufe şi m-am apucat de treabă. În primii ani trufele le-am valorificat afară, într-o afacere destul de bună făcută cu parteneri italieni. M-am gândit atunci că decât să vând aceste minunate daruri ale pământului la preţuri impuse de ei, mai bine să încerc să prelucrez această materie valoroasă şi să o vând la raft ca produs finit. Cu ocazia asta puteam da de lucru unor oameni şi am fi putut să creştem noi aici, în ţară. Există această mare bogăţie a pădurii, de la bureţi la fructe de pădure şi plante medicinale, care pleacă toată afară, fără ca noi să reuşim să-i adăugăm o cât de mică plus valoare". Aşa a ajuns să achiziţioneze un uscător, în ideea de a exporta aceste trufe în stare deshidratată, însă costurile mari îi arătau în final venituri mici, aşa că a trebuit să privească în continuare spre alte moduri de folosinţă a lui.

Noi posibilităţi de preparare, care lărgeau orizontul de producţie

Constantin Tănasă a constatat că această minune electrică putea usca fructe sau legume, păstrându-le proprietăţile care le făceau atât de dorite de consumatori. Producţia acestor noi tipuri de conserve i s-a părut o mare provocare şi a început studiul realizării lor în condiţii optime. ”Am început să fac la început mere uscate, căpşuni şi kiwi, pe care le-am dat vecinilor să le guste şi care au fost foarte apreciate. Atunci m-am gândit să scot o autorizaţie pentru o mică fabrică de conserve, în care să pot produce de la legume şi fructe uscate la condimente, deci tot ce putea usca şi prepara în mod natural acest aparat. Mi s-au făcut analize la apă, a fost verificată apoi organizarea unui flux tehnologic, pentru ca totul să fie în regulă în ceea ce înseamnă producţia şi îmbutelierea. Uscătorul folosit este deosebit faţă de cele clasice, pentru că realizează o uscare prin intermediul aerului rece. Neexistând căldura pentru preparare, substanţele preţioase din produs nu sunt alterate, păstrând vitaminele care nu se dizolvă şi conţinutul de fructoză care nu este distrus, produsul menţinându-şi culoarea şi gustul.

Trufe preparate în diferite moduri, mixuri de legume şi fructe deshidratate, în produse de calitate

Aşa a început prepararea unor produse care încep să aibă căutare în magazine şi restaurante. Producţia a fost diversificată în adevărate colecţii de mirodenii, uleiuri cu trufe, mixuri de legume şi fructe deshidratate, fără a folosi compuşi chimici nocivi pentru organism. Acelaşi administrator al firmei Tanola Com SRL descrie diversitatea produselor realizate astăzi la mica făbricuţă din Brăieşti: ”M-am orientat spre un mix de legume, unde prepar şi usuc separat rădăcinoase precum ţelină, morcov, pătrunjel, păstârnac, ceapă în amestec cu pătrunjel frunze şi alte legume. Producem usturoi simplu pulbere sau granulat, uscat la rece sau pulbere de sfeclă roşie. Această pulbere de sfeclă poate fi folosită cu încredere de cei cărora le-a fost recomandat sucul de sfeclă, pentru că pulberea naturală realizată prin uscare şi măcinare se amestecă foarte uşor în apă, pentru crearea unui suc cu proprietăţi deosebite. În acelaşi timp, o lingură din această pubere poate da un minunat gust de sfeclă şi o culoare specifică unei ciorbe făcute acasă. Produc de asemenea un amestec de condimente pentru sosuri, toate uscate la rece. Lipsa chimicalelor din produse este foarte importantă pentru noi, având ca exemplu o pulbere de ardei pe care o producem. Pentru ca pulberea să nu se adune în cocoloaşe, producătorii clasici adaugă un compus chimic, care dă pulberii un aspect omogen. În cadrul producţiei noastre, lipsa acelui compus creează posibilitatea adunării pulberii în mici cocoloaşe, însă menţinem astfel naturaleţea produsului. De asemenea, produsele pe bază de trufe sunt foarte căutate, aceste <diamante negre ale pământului> având o mulţime de beneficii terapeutice şi nutritive. Cu o aromă puternică de mosc, ozon, nuci şi ciuperci, sunt preparate prin uscare în pungi speciale şi borcane cu Trufe Negre, sau conservate în ulei de măsline de cea mai bună calitate. Trufele de vară deshidratate dau de asemeni gustul unui Ulei Trufat, marca Tanola.”

Produsele firmei vor fi prezentate în cadrul expoziţiei Agro Expo Bucovina, care se organizează în perioada 28-31 martie la Iulius Mall Suceava.