Pericol public

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a ajuns în arestul poliției județene, reținut pentru 24 de ore, pentru un șir de infracțiuni, conducere sub influența alcoolului și cu permisul suspendat, plus furt. Totul a plecat de la o tamponare produsă la Pătrăuți. Marți seară, în jur de ora 21.10, un echipaj de la Secția Rurală Dărmănești, aflat în serviciu de patrulare, a identificat pe drumul județean din Pătrăuți două autoturisme implicate într-o tamponare. La fața locului s-a constatat că un autoturism Toyota intrase frontal într-un Ford care era parcat regulamentar în afara carosabilului. La locul tamponării erau adunați mai mulți localnici care le-au indicat polițiștilor cine s-a aflat la volanul mașinii Toyota. A fost identificat Gheorghe P., în vârstă de 60 de ani, din municipiul Suceava, care era incoerent în exprimare. Bărbatul a fost verificat cu etilotestul, rezultând concentrația de 1,00 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost urcat de polițiști în mașina de serviciu și dus la Spitalul Județean Suceava, pentru recoltarea de probe biologice. La spital, bărbatul nu a mai vrut să îi fie recoltate probe biologice și ar fi devenit agresiv. Polițiștii au folosit forța și l-au încătușat.

Verificarea în bazele de date au arătat că bărbatul deține permis de conducere, însă dreptul de conducere i-a fost suspendat.

Din primele informații rezultă și că mașina Toyota fusese furată din incinta unei societăți comerciale din Pătrăuți, cu puțin timp înainte de tamponare.

Pe numele bărbatului în vârstă de 60 de ani a fost deschis doar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice” și „furt calificat”.

Marți noapte, bărbatul a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției județene.

De la mijlocul lunii februarie, când comisarul-șef Adrian Buga, inspectorul-șef al poliției județene, a anunțat o amplă campanie de depistare și pedepsire a șoferilor pericol public, în special a celor băuți și fără permise de conducere, au fost deja emise aproape 30 de ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Șoferii pericol public au petrecut cel puțin câte 24 de ore în arestul poliției județene, ulterior câțiva dintre ei fiind și arestați preventiv 30 de zile de judecători ori plasați în arest la domiciliu.