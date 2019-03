Nemulţumire

Aproximativ 300 de administratori de firme de transport din judeţul Suceava vor participa, astăzi, la un protest organizat la Strasbourg, în Franţa, împotriva Pachetului de Mobilitate din acest domeniu de activitate. Pentru a participa la protestul din Franţa, alături de colegi din întreaga ţară, transportatorii suceveni au închiriat un avion pentru a ajunge la Strasbourg. Este pentru a doua oară când transportatorii suceveni optează pentru închirierea unui avion pentru a se deplasa organizat în străinătate împotriva adoptării Pachetului de Mobilitate din domeniul transporturilor. Astfel, la începutul acestui an, în luna ianuarie, aproape 150 de transportatori din judeţul Suceava au închiriat un avion pentru a se deplasa la Bruxelles, în Belgia, pentru un protest similar cu cel de astăzi din Strasbourg.

Prim-vicepreşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) şi preşedinte al Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri din Bucovina (ATMB), Alin Creţu, a declarat că protestul este organizat în condiţiile în care ţările vestice încearcă să profite de situaţia generată de Brexit, intenţionând să voteze trei componente cruciale ale Pachetului de Mobilitate 1, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, care va avea loc pe 27 martie. „Ca toţi transportatorii români, am aşteptat cu sufletul la gură ca moţiunea din Parlamentul European, din data de 25 martie 2019, la Bruxelles, să decidă dacă Pachetul de Mobilitate 1 va fi supus sau nu la vot în plen pe data de 27 martie 2019. Spre stupoarea noastră, legile cuprinse în Pachetul de Mobilitate 1 vor fi trimise la vot în plen, la Strasbourg, miercuri, 27 martie 2019. Votul a fost foarte strâns, cu doar 156 voturi <pentru> şi 154 voturi <contra> acestei legi total defavorabile transportatorilor români, în special, şi estici, în general. Prin votul a trei eurodeputaţi români, România şi-a tras, din nou, nu unul, ci trei gloanţe în picior. Din 32 de europarlamentari români, doar 13 au fost prezenţi, din care trei au votat <pentru>”, a declarat Alin Creţu. El a adăugat că astăzi este în joc viitorul unei industrii care contribuie cu circa 7% la PIB-ul României, una din puţinele din ţară care mai rezistă cu capital autohton şi care contribuie la bugetul central cu zeci de milioane de euro anual, prin taxe şi impozite, şi care are câteva zeci de mii de oameni. „Fără a mai lua în calcul şi alte pagube colaterale, aceste legi vor lovi, prin ricoşeu, şi în industriile conexe, furnizori de orice fel ai transportatorilor români. Noi, Asociaţia Transportatorilor de Mărfuri Bucovina, am susţinut de nenumărate ori, şi o mai spunem o dată, că aceste legi nedrepte şi părtinitoare vor fi o mană cerească pentru firmele mari de transport şi logistică din Centrul Europei, pentru care au făcut un lobby intens”, a adăugat Alin Creţu. El a arătat că împachetate frumos în sloganuri sensibile precum „plată egală pentru muncă egală în acelaşi loc”, „dumping social” sau „siguranţa circulaţiei”, astfel de prevederi ale acestor legilor vor însemna falimentul sigur al unei bune părţi din transporturile româneşti. „De fapt, asta va însemna distrugerea câtorva mii de afaceri mici şi mijlocii, în special cele de familie, iar capitalul românesc va fi lovit dur. Cu toate acestea, noi, membrii Asociaţiei Transportatorilor de Mărfuri Bucovina, am decis să continuăm lupta şi pe 27 martie vom fi prezenţi circa 300 de administratori de firme în Franţa, la Strasbourg pentru a ne apăra interesele direct în faţa factorilor de decizie din Parlamentul European”, a declarat Alin Creţu. El şi-a exprimat speranţa că la şedinţa de astăzi toţi cei 32 de europarlamentari români vor fi prezenţi în sală şi vor spune „nu” acestor legi discriminatorii.