Proiect

Liceul cu Program Sportiv Suceava a participat în perioada ianuarie - martie 2019 la proiectul internaţional „Innovate Your Dreams”, care a reunit peste 2.000 de participanţi din întreaga lume. Scopul acestuia a fost acela de a ajuta elevii să înţeleagă și să se pregătească pentru meseriile viitorului, proiectul bazându-se pe o cercetare care arată că 65% dintre copiii aflaţi acum în școala primară vor activa în tipuri de meserii care nu există încă. În timpul proiectului elevii au învăţat folosindu-și imaginaţia și creativitatea despre industrii încă inexistente, mai ales în domeniul sportului, precum și rolul tehnologiei în transformarea lumii. Astfel au fost atinse trei dintre cele șaptesprezece scopuri ale dezvoltării durabile aflate în agenda internaţională pentru dezvoltarea sustenabilă (Agenda for Sustainable Developement – Quality Education, Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure 2030). Activităţile ce au promovat viziunea „STE(A)M/ STEM-based experiences” au durat peste opt săptămâni, în fiecare săptămână profesorul coordonator primind o sarcină de rezolvat prin dezbateri și lucrări practice împreună cu elevii. Cei 15 participanţi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, coordonaţi de prof. dr. Sveica Loredana Mititiuc, au experimentat efectiv ideile actuale ale societăţii moderne printr-o bogată colaborare cu parteneri internaţionali. Proiectul s-a derulat în limbile franceză și engleză, fondatorii fiind din Grecia și Pakistan.