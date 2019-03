„Pro Invent”

În perioada 20 – 22 martie 2019, la Cluj-Napoca s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii „Pro Invent”.

Evenimentul s-a bucurat de un interes deosebit din partea vizitatorilor de specialitate, fiind prezentate peste 400 de invenții.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat cu un stand expozițional și a fost reprezentată de o delegație condusă de prof. dr. ing. Adrian Graur, din care au făcut parte cadre didactice și studenți doctoranzi ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

USV și-a adjudecat medalii de aur, diplome de excelență și mai multe premii speciale.

De menționat este că participarea celor mai importante institute naționale de cercetări, a universităților, a firmelor, la care s-au adăugat universități din Republica Moldova și Asociația Inventatorilor din Polonia, a făcut ca această manifestare să devină de referinţă în viaţa inventicii româneşti, o formă eficientă de mai bună cunoaştere, apreciere şi stimulare a celor ce s-au distins prin creativitate.

Premiile Universității

Pentru invențiile prezentate la Salonul Pro Invent 2019, Universitatea din Suceava a obținut Diploma de Excelență și premiul special Pro Invent 2019.

Totodată, Diploma de Excelență și Medalia de aur a primit proiectul „Thermomechanical safety lock”, semnat de Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Olariu.

Cu Diploma de Excelență și Medalia de aur a fost recompensat și „System and method for measuring and connecting single-phase electric energy consumers” (Mihai Cenușă, Laurențiu Dan Milici, Adrian Romanescu, Ovidiu Țanța, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, Valentin Vlad).

Diploma de Excelență și Medalia Pro Invent a primit „Clutch based thermocouple”(Dumitru Cernușcă, Laurențiu Dan Milici, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, Sergiu Pața, Cenușă Mihai, Bogdan Breabăn, Cezar Dumitru Popa).

„Interlocking system” a fost recompensat cu Diploma de Excelență, Medalia Pro Invent și Premiul special al Asociației Române pentru Tehnologii Alternative din Sibiu (Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu).

Diploma de Excelență și Diplomă din partea Asociației „Iustin Capră” a primit proiectul „Flood protection system in buildings” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaș).

Tot Diplomă de excelență a luat și proiectul „Vibromotor” (Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernușcă, Radu Dumitru Pentiuc).