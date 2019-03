Caritate

Mai multe familii numeroase din Baia şi Vadu Moldovei trăiesc într-o sărăcie lucie. Părinţii nu au locuri de muncă şi se întreţin doar din alocaţia copiilor. În unele cazuri, părinţii acestor copii sunt consumatori de băuturi alcoolice, sunt violenţi şi bieţii copii sunt victime sigure. Din fericire, există şi oameni care vor să-i scoată pe aceşti copii din mizerie, să-i ajute să meargă la şcoală, să aibă parte de educaţie şi să-şi depăşească condiţia, în ciuda lipsei de responsabilitate a părinţilor, în special a taţilor alcoolici.Campania umanitară iniţiată acum câteva luni de Mugurel Duceag, director departament securitate la Ekipa - Pază şi Protecţie, împreună cu alţi oameni generoşi, continuă. Recent, Mugurel Duceag şi Sânziana Botescu au ajuns la Maria Șerban, din comuna Baia, mama a 9 copii, cu vârste cuprinse între 11 luni şi 13 ani. Mugurel Duceag şi Sânziana Botescu le-au dus copiilor alimente, haine, produse de curăţenie. Atâta bucurie şi strălucire s-a văzut în ochii copiilor în momentul în care a oprit maşina cu ajutoare în faţa căsuţei lor, încât orice vorbă de ocară sau orice reproş adus celor mari, părinţilor, pentru mizeria în care îşi cresc copiii, a dispărut pentru câteva clipe. Fiecare copil a ajutat la descărcarea „bunătăţilor” din maşină şi a zâmbit cu recunoştinţă pentru tot ce a primit de la binefăcătorii lor, doi oameni din Fălticeni care au mobilizat alţi oameni în misiunea lor de a dărui.

Au nevoie de 10.000 de lei pentru electrificare

După ce i-au lăsat fericiţi, măcar pentru câteva zile, pe copiii familiei Șerban, din comuna Baia, Mugurel Duceag şi Sânziana Botescu au plecat spre o altă familie cu 11 copii care trăiesc în lipsuri mari. Este vorba de Victoria Ventila, din satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei, mamă a 11 copii, cel mai mic de o lună, cel mai mare în vârstă de 14 ani. Trei dintre copii, Denisa, Crăciuniţa şi Narcisa, merg la şcoală. Această familie nu are curent electric, iar cele trei fetiţe, două în clasa zero şi o fetiţă în clasa I, îşi fac lecţiile la lumina lumânării sau a lămpii cu gaz. Și aceşti copii au primit alimente, produse de curăţenie, hăinuţe, dulciuri, jucării din partea echipei venite special pentru ei de la Fălticeni. „Aceste familii au nevoie în continuare de alimente, de paturi, pături, produse Pampers. Familia din satul Ioneasa nu are electricitate. Încercăm să strângem bani să le tragem curent electric. Pentru această lucrare este nevoie de aproximativ 10.000 de lei”, ne-a spus Mugurel Duceag. Cea mai recentă acțiune caritabilă la care s-a implicat echipa „Fapte bune”, cum se mai numește grupul de binefăcători din Fălticeni, grup sprijinit de mulți alți oameni care vor să ajute și se implică activ în comunitate, a fost cazul unei femei din satul Mihăiești, comuna Horodniceni, Lăcrămioara Talasman (mama a trei copii, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani) căreia i-a ars casa. Femeia nu a mai rămas cu nimic. Flăcările au distrus totul. Pagubele incendiului se ridică la circa 50.000 de lei. Mugurel Duceag a ajuns la această familie cu alimente, haine, pilote, pături și o sumă de bani.

Iniţiatorii campaniei umanitare au în continuare nevoie de ajutorul cât mai multor oameni, pentru a fi mesageri pentru copiii condamnaţi la mizerie şi sărăcie. Mugurel Duceag şi Sânziana Botescu ne-au spus că nu se vor opri aici cu ajutorarea celor nevoiaşi. Sunt motivaţi să continue şi de oamenii care le trimit mesaje, oameni care, la rândul lor, vor să ajute, dar, în primul rând, sunt motivaţi de cei pe care i-au ajutat deja şi pe chipul cărora au văzut atâta bucurie, atâtea zâmbete. Mugurel Duceag aşteaptă în continuare şi alţi oameni care să i se alăture în campania umanitară şi, împreună, să ajute cât mai multe persoane aflate în suferinţă. Puteţi lua legătura cu Mugurel Duceag pe pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/mugurel.duceagsau la tel. 0740517410.