Pe străzile Sucevei

A zecea ediţie a Marşului pentru viaţă de la Suceava, care a avut loc sâmbătă, 23 martie a.c., s-a remarcat prin numărul foarte mare de tineri care au luat parte la manifestare. Media de vârstă a celor prezenţi a fost între 18-40 de ani, mulţi dintre participanţi fiind însoţiţi şi de copiii lor. De asemenea, la acţiune au luat parte circa 30 de preoţi. Totuşi, faţă de ediţiile precedente, numărul celor care au ieşit în stradă pentru a conştientiza populaţia asupra riscurilor avortului a fost mai redus. Explicaţia oferită de unul dintre liderii manifestării, dr. Mircea Puşcaşu, a fost aceea că în acest an au fost organizate acţiuni şi în alte circa 500 de localităţi, din România şi Republica Moldova, atât adunări publice, cât şi ateliere de pictură, lecturi publice, concursuri de desene pe asfalt cu tema dreptul la viaţă al copiilor nenăscuţi. Dr. Puşcaşu a subliniat că Marşul pentru viaţă, care pentru 2019 a avut drept slogan ”Unic din prima secundă”, nu militează pentru interzicerea avortului, ci pentru educaţie şi responsabilizare. Medicul a afirmat că, din motive medicale, la doi dintre cei patru copii ai săi i-a fost recomandat soţiei sale avortul. A refuzat şi astăzi are patru copii sănătoşi, normal dezvoltaţi, a spus el. „Viaţa are o valoare intrinsecă, nu circumstanţele îi dau valoarea. În cazul avortului, se vorbeşte despre libertatea alegerii. Eşti liber să alegi până s-a creat o viaţă. Ai ales prin gesturile tale să creezi, trebuie să-i dai acelui copil şansa la viaţă”, a declarat dr. Puşcaşu.

În opinia sa şi a participanţilor la miting, nici sărăcia, nici riscurile ca un copil să se nască cu dizabilităţi nu sunt argumente pentru întreruperea de sarcină. Medicul Mircea Puşcaşu a spus că dacă părinţii compozitorului Ludwig van Beethoven sau ai fizicianului Stephen Hawking ar fi luat în calcul astfel de riscuri, omenirea ar fi fost lipsită de operele strălucite ale acestora.

Manifestarea de sâmbătă a început cu o rugăciune rostită de protopopul Doru Ionel Budeanu, după care copii din familiile organizatorilor au cântat cântece dedicate mamei. Au vorbit despre scopul manifestării preşedintele Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie (APOR), Anca Iuliana Bejenar, vicepreşedintele Valentin Hîrlea, preotul Iustinian Cojocaru şi tineri din asociaţia tinerilor ortodocşi din Suceava.

Potrivit organizatorilor, în 2018 în România au fost avortaţi 44.000 de copii

În mesajele lor au făcut apel la respectarea valorilor creştine, la militarea împotriva avorturilor şi pentru adopţia copiilor abandonaţi, precum şi la „lupta grea” pe care o au de dus cu cei care nu le îmbrăţişează crezul. De la tribuna improvizată pe treptele Casei de Cultură, preotul Cojocaru le-a spus participanţilor că până în 1997 preţul unui avort era de 30 de lei, similar celor 30 de arginţi pentru care Iuda l-a vândut pe Iisus. De asemenea, a afirmat el, aşa cum „cuvântul lui Iisus i-a deranjat pe evrei şi pe farisei”, astăzi şi mesajele lor deranjează pe mulţi, astfel încât este necesar „să nu lepădăm curajul şi credinţa” pentru dificila misiune pe care şi-au asumat-o.

După luările de cuvânt, manifestanţii au plecat în marş de pe esplanada Casei Culturii până la Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Ei au purtat steaguri şi pancarte cu mesaje de genul „Voievozii noştri au apărat creştinătatea Europei”, „Ortodoxia este seva neamului românesc”, „Avortul nu este niciodată o soluţie. Este întotdeauna un eşec”, „Anticoncepţionalele sunt avortive”, „Avortul nu te face neînsărcinată. Te face mama unui copil mort”, „Avortul ucide România”, „Români, adopţia este o soluţie nobilă”, „Adevăraţii doctori nu ucid copii”.

Organizatorii susţin că datele statistice arată că în perioada ianuarie-septembrie 2018, în România au fost avortaţi 44.000 de copii, iar în Republica Moldova, în 2017 au fost avortaţi 12.025 copii. „Şi mai sunt mulţi alţii, pentru care nici măcar nu se fac statistici: copii a căror viaţă a fost oprită prin avorturi medicamentoase, cei a căror viaţă a fost curmată în clinicile particulare sau din străinătate”, afirmă ei.

În România, Marşul pentru viaţă a fost organizat pentru prima dată la Timişoara, în 2008. La Suceava se desfăşoară din 2009, organizat de 17 asociaţii civice şi religioase.