Precizări procurori

Individul din Dumbrăveni care a fost trimis în judecată pentru agresiuni sexuale comise pe stradă asupra unor femei are calitatea de inculpat și pentru infracțiunea de viol. Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava ne-a transmis că are în lucru un alt dosar penal în care același acuzat are calitatea de inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Este vorba practic de o separare a acestui dosar de viol de cele pentru care s-a dispus deja trimiterea în judecată.

Cu referire la viol, este vorba de o faptă de la începutul lunii februarie a acestui an. Mihăiță Novac, încă liber atunci, deși atacase pe stradă cel puțin cinci femei, a abordat o tânără care se afla la un cabinet de psihiatrie. Pe scurt, individul i-ar fi spus că este medic şi o poate duce la consultaţie la cabinetul său. Victima a acceptat să meargă cu el, astfel că cei doi s-au deplasat pe strada Mărăşeşti. Individul a dus-o într-o clădire dezafectată, unde a violat-o. După toate probabilitățile, Mihăiță Novac este și autorul acestei fapte.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava ne-a mai transmis că inculpatul a fost trimis în judecată pentru cinci agresiuni sexuale, comise în intervalul 2 octombrie – 1 decembrie 2018. Ca mod de operare, individul a atacat femeile și a încercat să le atingă în zona organelor genitale. Pe unele a reușit să le agreseze sexual în acest mod, din dorința de a obține satisfacție sexuală, mai rezultă din cercetări. Nu știm până unde voia să ajungă individul prin aceste atacuri, însă având în vedere antecedentele sale, cu siguranță că se putea ajunge la mult mai mult.

După cum am arătat într-un material mai detaliat publicat în ediția de ieri a cotidianului nostru, Mihăiță Novac este recidivist în materie de violuri.

În anul 2004, Mihăiţă Novac, pe atunci în vârstă de 30 de ani, a fost trimis în judecată pentru comiterea a trei infracţiuni de viol, o tentativă de viol, o infracţiune de perversiuni sexuale şi o tâlhărie. Individul era recidivist și la acea vreme.

Mihăiţă Novac este un individ cu un cazier greu de egalat în materie de agresiuni sexuale.

Procurorii au reținut în rechizitoriul de trimitere în judecată recidiva și concursul real de infracțiuni.

Mihăiţă Novac este arestat preventiv de la mijlocul lunii februarie a acestui an.