Rădăuţi

Un rădăuţean a trimis zilele trecute pe adresa redacţiei cotidianului Monitorul de Suceava o serie de imagini în care se observă starea de degradare a unor ansambluri de joacă, leagăne şi tobogane, din parcul situat în vecinătatea statuii ecvestre a lui Bogdan Vodă din municipiu. În aceste condiţii am luat legătura cu administraţia locală, cu viceprimarul Bogdan Loghin, care i-a asigurat pe rădăuţeni că o parte din echipamente vor fi înlocuite, iar celelalte vor fi reparate şi reabilitate.

„Am vizitat toate locurile de joacă pentru copii pentru a inventaria defecţiunile sau stricăciunile din acestea. De fapt, încă din toamna trecută am făcut o inventariere, dar pentru că în perioada sezonului rece acestea nu au fost folosite, am aşteptat venirea primăverii pentru a interveni, ca în fiecare an, cu reparaţii şi îmbunătăţiri în aceste locuri de joacă. Acum, ca soluţie pentru spaţii moderne şi sigure, am hotărât ca înlocuim o parte din echipamentele de joacă, cele construite din lemn şi fier, cu altele confecţionate din plastic, care sunt mult mai sigure şi mai rezistente. Chiar în cursul zilei de astăzi vom lua legătura cu furnizorii de acest fel de echipament, ca apoi să le înlocuim pe cele uzate. Aşadar, în cel mai scurt timp, cei mai tineri cetăţeni ai municipiului vor avea la dispoziţie echipamente sau ansambluri de joacă noi, iar primele care vor fi înlocuite sunt cele din vecinătatea statuii ecvestre, de la Gara Mică, apoi cele de la capătul străzii Bogdan Vodă, din apropierea hergheliei”, a declarat viceprimarul municipiului Rădăuţi, Bogdan Loghin.