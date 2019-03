Exerciţiu critic

Elevii clasei a IX-a Filologie, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, dar şi scriitorii Florin Haidamac şi Tiberiu Avram şi omul de afaceri Cornel Manaz au avut, ieri, parte de o experienţă inedită, prilejuită de romanul „Copiii din tren coboară la prima”. Pe de o parte, liceenii au constatat „pe viu”, după cum a spus dirigintele lor, preotul Bogdan Feştilă, „că nu toţi scriitorii sunt trecuţi la cele veşnice” şi că „nu toate personajele din cărţi sunt fictive”, iar pe de altă parte, Florin Haidamac, autorul cărţii, Cornel Manaz, personajul principal, şi Tiberiu Avram, jurnalistul care a scris prefaţa volumului, au avut ocazia să vadă cum este recepţionat romanul de adolescenţi. Timp de mai bine de o oră, elevii şi profesorul lor de limba română, Bogdan Feştilă, au disecat romanul după toate regulile analizei literare, într-un dialog viu, descoperind sensuri care nu de puţine ori i-au surprins şi pe cei implicaţi direct în construcţia cărţii. Cu argumente pertinente, tinerii cititori au subliniat temele romanului, cu care au intrat în rezonanţă în funcţie de experienţele personale, de propriile lor poveşti - „adevărata viaţă a unui copil din orfelinat”, „copilul abandonat în maternitate”, „abandonul”, „mama nepregătită să crească şi să educe un copil”, „lupta pentru supravieţuire”, „reuşita în viaţă”, „trenul vieţii”. De asemenea, o întreagă paletă de sensuri au găsit în titlul cărţii: „toţi copiii mamei din roman au fost abandonaţi în urma călătoriei cu trenul”, trenul ca drum al vieţii, ca mijloc de fugă sau ca şansă. Elevii au decodat şi numărul de capitole ale cărţii, 18, drept „cifră simbol care trimite la ideea maturizării”.

Întrebaţi ce momente din viaţa lui Cornel Manaz, relatate în carte, i-au impresionat cel mai mult, tinerii s-au oprit asupra unor scene emoţionante, redate de unii dintre ei cu ochii în lacrimi.

Preotul Bogdan Feştilă a dezvăluit că a citit romanul „Copiii din tren coboară la prima” la recomandarea uneia dintre elevele sale, Teona şi, după prima lectură, ca simplu cititor, au mai urmat două, „ca filolog şi ca preot”. A mărturisit că una dintre întrebările esenţiale din roman, ce face Dumnezeu atunci când tace, l-a frământat şi pe el, după adolescenţă, iar răspunsul pe care l-a primit l-a condus de la filologie la preoţie.

Elev: „Situaţia copiilor din orfelinat e chiar o treabă serioasă”

Cei 31 de elevi ai profesorului Feştilă şi încă patru, care au dorit să participe la eveniment, au spus, fiecare, ce au simţit după ce au terminat de citit cartea: „cât sunt de norocos”, „poţi să răspunzi la rău cu bine”, „mulţumesc pentru ce am”, „îmi iubesc familia”, „preţuiesc viaţa şi tot ce am, de la mâncare în fiecare zi, până la fraţi”, „să lupţi pentru ce îţi doreşti”, „e important să dăruieşti”, „îmi iubesc familia”, „nu contează dacă ai părinţi, contează să fii cu capul sus”, „fiecare lucru mărunt contează”, „milostenie şi atenţie pentru cei din jur”, „sunt foarte norocoasă că am o familie”, „mi-a schimbat perspectiva asupra lumii”, „să nu renunţi”, „situaţia copiilor din orfelinat este chiar o treabă serioasă”, „să nu judeci”, „determinare”, „trebuie să lupţi, să nu abandonezi”, „să dăruiesc”, „să am speranţă”, „să devin mai puternic”, „că trebuie să munceşti”, „să preţuim oamenii dragi şi pe noi înşine”, „familia”, „familia”, „familia”, de mai multe ori. Una dintre eleve l-a întrebat pe Tiberiu Avram ce consideră că este cel mai important lucru în viaţă, iar la răspunsul acestuia, „familia”, lacrimi mari au început să-i curgă pe obraji. Tiberiu Avram a adăugat că atunci când familia nu există sau este departe, poate fi suplinită cu succes de prieteni buni şi profesori dedicaţi, iar Cornel Manaz este cel mai la îndemână exemplu pentru asta.

Un alt elev a vrut să afle de la Cornel Manaz cum crede că ar fi fost viaţa lui dacă mama nu l-ar fi abandonat în maternitate şi nu ar fi crescut prin orfelinate. „Pentru mine orfelinatul a fost o şansă”, a fost replica surprinzătoare a lui Cornel Manaz. „Mi-a oferit şansa la educaţie. Nu la un acoperiş deasupra capului, că acoperiş au şi cei care dorm în gări sau în canale. La educaţie, la învăţătură, la a cunoaşte oameni care m-au îndrumat să merg pe un drum corect”, a spus Cornel, adăugând că în familia naturală ar fi existat un risc destul de mare să renunţe la şcoală timpuriu sau, mai rău, s-o ia pe căi greşite.

Înainte de sesiunea de autografe şi de fotografii ale gazdelor cu oaspeţilor, profesorul Feştilă a avut o surpriză pentru elevii săi: prezentarea succintă a unui al doilea roman pentru adolescenţi, „construit pe nostalgie”: „Aventuri pe şase roţi”, scris de Tiberiu Avram. Cartea va face, de asemenea, subiectul analizei viitorilor filologi, în perioada următoare.

Menţionăm că la manifestarea de ieri de la Colegiul „Mihai Băcescu”, organizată la iniţiativa preotului-profesor Bogdan Feştilă, au participat nu doar elevii, ci şi conducerea liceului, ceilalţi profesori de limbă română din şcoală, precum şi primarul de Fălticeni, profesorul Cătălin Coman, şi părinţi ai câtorva elevi.