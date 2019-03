Marşul Pentru Viaţă, ediţia a X-a, va avea loc sâmbătă, 23 martie, de la ora 12.00. Punctul de întâlnire al participanţilor este Esplanada Casei de Cultură. Traseul ales pentru marşul de anul acesta este Esplanada Casei de Cultură – Prefectură – Palatul de Justiţie – Primăria Suceava – Spitalul Judeţean – Retur (acelaşi traseu până la Casa de Cultură).

Organizatorii evenimentului sunt Platforma ÎMPREUNĂ Suceava; Asociaţia ProVita Bucovina, Bucovina Profundă, ATOS - Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Suceveni, Asociaţia Europa Veche, Drone Master, Asociaţia Braţe pentru CER, Asociaţia Rădăcini şi Aripi, Asociaţia Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei”, Fundaţia Pentru Oameni, Asociaţia Familia Ortodoxă „Sf. Ioachim şi Ana”, Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou”, Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” Suceava, ASCOR Suceava, Asociaţia Psaltichia, Fundaţia IPAMIA, Asociaţia Ucrainenilor Ortodocşi din Bucovina, APOR Suceava, Asociaţia Kozaciok, Asociaţia Cinci Puncte Cardinale. Sponsori: VividColors, Fly Music, Hermanos de Caballos.

De ce particip la Marșul pentru viață?

Perioada 1-31 martie, în peste 500 de localități din România și Republica Moldova, este declarată Luna pentru viață, care va culmina cu Marșul pentru viață 2019, ce are ca motto cuvintele „Unic din prima secundă”. Acest eveniment va avea loc sâmbătă, 23 martie. Când știu că avortul înseamnă suprimarea unei vieți și nu am dubii despre asta, o întrebare importantă este:

„De ce să merg eu la Marșul pentru viață?”.

Rândurile de mai jos sunt o chemare adre­sată celor care au convingeri pro-viață să se implice în dezvoltarea activităților pro-viață. Știu că doar Dumnezeu poate aprinde râvna în inima omului, dar mai știu și că Mântuitorul Iisus ­Hristos ne-a spus „Bateți și vi se va deschide” (Matei 7, 7).

Voi începe cu un exemplu, despre cum participarea la Marșul pentru viață a schimbat o viață.

O studentă implicată în miș­carea pro-viață mi-a spus într-o discuție: „Dacă rămâneam însărcinată acum câțiva ani aș fi făcut avort fără nici o problemă”. Mirată de acel „fără nici o problemă”, știindu-i convingerile de acum, am întrebat: „Cum așa?”. Răspunsul descrie o situație larg întâlnită. „Foarte simplu: mama mea a făcut avorturi, mătușile mele au făcut avorturi și mi se părea ceva normal. Mă gândeam că, dacă rămân însărcinată, o să fac avort, copilul nu o să simtă nici o durere și eu pot să-mi văd de viață.” De la o astfel de certitudine la implicarea ei pro-viață era o distanță mare. Și ce s-a întâmplat, cum de s-a schimbat atitudinea ei? „Am văzut oamenii care participau la Marșul pentru viață, am citit mesajele de pe pancartele lor. Am vorbit cu ei, am aflat lucruri despre acest subiect, am citit și mi-am dat seama că lucrurile stau altfel. Apoi, ușor-ușor, am înțeles care este realitatea și am decis să mă implic în activități pro-viață”.

Merg pentru a mă informa

Nu toți oamenii citesc literatură medicală ca să afle ultimele nou­tăți. Științele medicale se dezvoltă continuu și apar o mulțime de in­for­mații care înainte erau necunoscute sau circulau doar în rândul persoanelor din sistemul medical: la 16 zile începe să bată inima, în săptămâna a șasea apare activitatea cerebrală, în săptămâna a șaptea se dezvoltă articu­la­țiile genunchilor, în săptămâna a noua bebelușul își suge degetul și cască, în săptămâna a zecea copilu­lui nenăscut încep să-i crească unghiile. Această minune a dezvoltării intrauterine va fi din ce în ce mai cunoscută. Deși în întregimea ei doar Dumnezeu o știe pe deplin, suntem datori să o cu­noaștem pe cât se poate și să o spu­nem și altora. Aceste noi desco­pe­riri sunt prezentate la Marșul pentru viață și în activitățile pro-viață.

În prezent sunt cunoscute mai bine riscurile avortului asupra sănătății fizice, sănătății emo­ționale și asupra viitorului mamei. De exemplu, studiile arată că avortul crește riscul de a pierde ulterior sarcini, riscul de infertilitate, riscul de suicid, de cancer, de depresie ori alte afecțiuni psihice, de insomnii, afectează rela­țiile din familie și relațiile cu copiii. E firesc să ne dorim sănătate și e firesc să dorim și semenilor sănătate. La Marșul pentru viață spunem aceasta public.

Fiecare copil este unic

Astăzi, ascultăm povestirile unor oameni importanți pentru noi sau importanți pentru întreaga societate care au fost la un pas de a fi avortați și ne bucurăm că ei trăiesc. La Marșul pentru viață 2018, Aurelian Temișan a povestit despre criza de sarcină prin care a trecut mama lui și cum era să fie avortat.

Dar ascultăm și povestirile despre avorturile făcute de oameni îndrăgiți, ai căror copii, dacă ar fi fost născuți, poate ar fi făcut lucruri mărețe, poate ne-ar fi iubit și i-am fi iubit, precum părinții lor, și regretăm că nu sunt printre noi. Aceste povestiri transmit înțelepciunea expe­rienței și ele îi vor ajuta să aleagă corect pe cei care se află în fața a două uși și se frământă ce să aleagă: viața acelui copil unic sau avortul.

Orice femeie în criză de sarcină are nevoie de un sprijin concret