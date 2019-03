Competiţie

Concursul judeţean „Miss & Mister Bucovina”, ediţia a VIII-a, se va desfăşura sâmbătă, 23 martie, de la ora 16:30, la Shopping City Suceava. Evenimentul este organizat de Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava, Shopping City Suceava, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava şi M Style Dance Studio. Evenimentul constă în desfăşurarea finalei liceelor, unde şi-au confirmat participarea elevi din 12 unităţi liceale, ce au obţinut titlurile de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din judeţ.

Juriul acestei ediţii va fi coordonat de prof. Gabriela Scutaru, inspector şcolar general adjunct - Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Evenimentul va fi moderat de jurnalistul Marius Cocoş. Şi-au confirmat participarea perechile finaliste de la următoarele unităţi şcolare: Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” Liteni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Liceul Tehnologic ”Tomşa Vodă” din Solca. Concurenţii vor parcurge cinci probe alese minuţios de organizatori.

Sponsorii care au făcut posibilă organizarea acestui frumos eveniment sunt: Shopping City Suceava, Alka Bucureşti, Market Albina, Fundaţia Social Culturală Victoria Suceava şi General Construct SRL, SC Savcom SRL, Simba Invest SRL Bacău, SC Luxuri Bride To Be Suceava, Tipografia PromoArt, Grup Muşatinii Suceava, SC Ferovali SRL, Florăria Iris Suceava, Gravexpert, Sport Center Suceava, Padrino Suceava, Mado Corporation Suceava, SC Rav Radi Construct SRL, Salon Noblesse, Uniq, Make up by Anne Marie, Vasly Art Fotograf.