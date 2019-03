Premieră teatrală

Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava anunţă intrarea în producţie a spectacolului „Extraterestrul care îşi dorea ca amintire o pijama” de Matei Vişniec, în regia lui Ioan Brancu, spectacol care va avea premiera vineri, 17 mai, la ora 19.00, în deschiderea Zilelor Teatrului „Matei Vişniec” 2019.

”Eroii poveştii sunt trei copii, Eliza, Adrian şi Manuela, ai căror părinţi lucrează în Italia. De copiii rămaşi acasă au grijă bunica, pisica şi căţelul. Din păcate, o situaţie mult prea cunoscută…”, transmit organizatorii.

În povestea lui Matei Vişniec, însă, într-o seară, se întâmplă ceva extraordinar: în camera copiilor apare un Extraterestru. Cei patru fac cunoştinţă şi, după ce Extraterestrul le dăruieşte bulgări de timp, un plan îndrăzneţ îşi face loc în mintea lor: îl roagă pe misteriosul lor vizitator să-i ajute să termine casa începută de părinţii lor pentru ca aceştia să se poată întoarce la ei, acasă, pentru că părinţii aşa spun, că de asta au plecat, ca să strângă bani să-şi construiască o casă nouă. Extraterestrul îi ajută, apoi le îndeplineşte cele mai arzătoare dorinţe, iar la despărţire, căci îl cheamă şi pe el cineva, acasă, nu vrea ca amintire decât nişte mărunţişuri, printre care o… pijama…” a spus regizorul Ioan Brancu.

„Extraterestrul care îşi dorea ca amintire o pijama” este un spectacol cu poveşti de adormit copiii şi de trezit uşor părinţii, adică pentru toată familia.

Distribuţia spectacolului: Cristina Florea, Horia Andrei Butnaru, Clara Popadiuc, Răzvan Bănuţ, Alexandru Marin, Bogdan Amurăriţei, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Cătălin Ştefan Mîndru, Cosmin Panaite.

Scenografia: Ana Maria Condruz, Coregrafia: Andreea Duţă, Muzica: Cári Tibor, Light design: Lucian Moga, Video design: Andrei Cozlac.

„O poveste simplă, cu animale drăguţe, cu cântece despre planete şi galaxii, cu eternul conflict între bunica obosită şi nepoţii plini de energie… Aşa pare, însă e mai mult decât atât. Sub această glazură se ascunde partea mai întunecată a poveştii, căci povestea copiilor pe care părinţii îi vizitează de două ori pe an cu braţele pline de cadouri menite să le compenseze lipsa nu e deloc una luminoasă. Spectacolul nu e o lecţie, nici pentru copii, nici pentru părinţii lor. Matei Vişniec nu dă soluţii, dar le cere. Aşa cum ştie el cel mai bine s-o facă: elegant, discret, poetic, dar puternic, convingător, emoţionant”, consideră regizorul premierei teatrale.

Ioan Brancu, cel care semnează regia spectacolului „Extraterestrul care îşi dorea ca amintire o pijama”, este un remarcabil artist păpuşar şi mim, dar şi conferenţiar universitar la secţia de Păpuşi-Marionete din cadrul Facultăţii de Teatru a UNATC Bucureşti. Născut la Oraviţa în judeţul Caraş-Severin, pe data de 22 mai 1959, Ioan Brancu a absolvit ATF, secţia de Păpuşi-Marionete în anul 1994.

Înainte de a deveni student al Facultăţii de Teatru din Bucureşti, Ioan Brancu a fost artist păpuşar la Teatrul de Păpuşi din Timişoara. Iar în 1990, ajuns în Bucureşti pentru a urma studiile superioare de la ATF, acesta se angajează la Teatrul „Ţăndărică”, pe scena căruia joacă şi în prezent.

La Teatrul „Ţăndărică” din Bucureşti, a realizat numeroase roluri importante în spectacole ca „Adunarea păsărilor”, „Sânziana şi Pepelea”, „Harap Alb” şi a colaborat cu regizorii Cristian Pepino, Bogdan Drăgulescu, Ion Caramitru, Gabriel Apostol sau Alexander Hausvater.

În calitate de actor, Ioan Brancu a colaborat şi cu Teatrul Naţional Bucureşti în producţiile: „Cartea lui Prospero”, regia Gelu Colceag şi Sergiu Anghel; „Comedie Roşie”, regia Alexandru Tocilescu; dar şi cu Teatrul Mic în spectacolul „Dragostea celor trei portocale”, regia Nona Ciobanu.

În domeniul regiei de teatru, de-a lungul carierei sale Ioan Brancu a semnat regia pentru o serie de spectacole montate la Teatrul „Ţăndărică”, dar şi pe scenele teatrelor de copii din Ploieşti, Râmnicu Vâlcea sau Craiova.

Preţul unui bilet va fi 25 de lei. Relaţii şi rezervări, la telefon: 0759 048 677/e-mail: bilete@teatrulmateivisniec.ro, vânzări bilele online: www.blt.ro.