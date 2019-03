Marţi 19.03.2019, începând cu ora 11:00, în Sala ,,Nicolae Labiş” din cadrul Instituţiei Prefectului Suceava a avut loc conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului regional ”Tineri activişti pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi – DIZAB-TIN-ACT”, organizată de cătreAsociaţia Centrul de Consiliere, Psihoterapie şi Dezvoltare Umană – Psihascend.

La evenimentul de prezentare a rezultatelor din cadrul proiectului au participat reprezentanţi din cadrul Instituţiei Prefectului-Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectoratul Școlar Judeţean- Suceava, Instituţia Avocatul Poporului- Biroul Teritorial Suceava, Instituţia Avocatul Copilului, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Suceava, Aeroportul Internaţional ”Ștefan cel Mare” din Suceava, dar şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvarnamentale din judeţul Suceava: Fundaţia Judeaţeană pentru Tineret şi Sport, Asociaţia Creştere şi Asociaţia ”Freamăt de Speranţă”.

Pe această cale, organizatorii mulţumesc autorităţilor publice pentru sprijinul acordat şi susţinerea acestora în demersurile necesare accesibilizării municipiului Suceava. Prefectul judeţului Suceava, doamna Mirela Adomnicăi, apreciază iniţiativa şi mai ales rezultatele acestui proiect, declarând că susţine în continuare activităţile organizaţiilor neguvernamentale pe linia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, lucru asumat şi de ceilalţi invitaţi prezenţi.

În cadru evenimentului, Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina şi Asociaţia Help and Advice au înaintat o scrisoare de mulţumire Aeroportului International Ștefan cel Mare- Suceava, felicitând conducerea pentru felul în care a inţeles importanţa accesibilizării din perspectiva persoanelor cu dizabilităţi, şi prin aceasta aducând un plus de valoare judeţului Suceava.

Proiectul ”Tineri activişti pentru o comunitate cu iniţiativă- DIZAB-TIN-ACT” are ca scop oferirea de oportunităţi tinerilor cu dizabilităţi din patru judeţe din regiunea Nord- Est, respectiv Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ pentru ca aceştia să îşi dezvolte aptitudini şi competenţe relevante, care să crească şansa lor de activism în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 24 de tineri cu dizabilităţi din cele 4 judeţe care au devenit activişti din rândul persoanelor cu dizabilităţi şi luptă pentru apărarea drepturilor lor alături de 12 reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu care au fost instruiţi să lucreze alături de aceşti tineri. Prin intermediul acestora, cca. 6.000 de persoane cu dizabilităţi de la nivelul celor 4 judeţe beneficiază de sprijin pentru a beneficia de drepturile ce li se cuvin.

Datorită impactului pozitiv al proiectului la nivel regional, vor fi identificaţi şi instruiţi noi tineri, se vor continua campaniile de accesibilizare stradală în Suceava, Botoşani, Iaşi şi Piatra Neamţ. De asemenea, vor fi dezvoltate şi implementate noi proiecte pentru promovarea drepturilor copiilor şi tinereilor cu dizabilitaţi, în acelaşi timp fiind continuate demersurile pentru obţinerea unui spaţiu pentru Asociaţia ”Freamăt de Speranţă” din Câmpulung Moldovenesc.

Rezultatele acestui proiect vor fi diseminate şi în cadrul Forumului European pentru Dizabilitate, eveniment ce va acea loc în perioada 22- 23 Martie la Bucureşti.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Confederation of European Social Firms, Employment initiatives and Social Cooperatives (CEFEC) şi Asociaţia Biosilva.

Coordonator proiect,

Radu Alexa