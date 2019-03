Plângere

Poliţiştii suceveni au fost sesizaţi, luni, de preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti (CMD) Suceava, dr. Gabriel Gospodaru, despre faptul că o asistentă medicală exercită ilegal profesia de medic stomatolog, într-un cabinet din cartierul Obcini, din municipiul Suceava. Dr. Gospodaru a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că la CMD sunt înregistrate patru reclamaţii prin care mamele unor copii sesizează manoperele medicale, inclusiv inhalosedare, efectuate asupra celor mici, în clinica ALMACRI DENT, şi solicită CMD să le confirme că persoana care le-a efectuat, Rodica Şalgău, este medic stomatolog. Din reclamaţiile părinţilor reiese că Rodica Şalgău ar fi tratat carii la copii şi ar fi practicat inhalosedarea, ca metodă de calmare şi relaxare a pacientului.

Potrivit doctorului Gospodaru, o echipă formată din membri ai CMD şi inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava a efectuat un control la respectivul cabinet şi din verificări a rezultat că ALMACRI DENT nu este clinică pentru că nu există nici un cadru universitar care să profeseze aici, că Rodica Şalgău nu figurează în evidenţele CMD ca medic stomatolog, nu are drept de liberă practică, pe scurt, nu este medic stomatolog. Singurul cabinet stomatologic care lucrează legal în clădirea respectivă este, potrivit preşedintelui CMD, cel al doctorului Andrei Buzut, care a închiriat un spaţiu de la Rodica Şalgău. „Clinica ALMACRI DENT nu există, este cabinet fantomă”, a subliniat dr. Gabriel Gospodaru.

El a mai spus că şi dacă Rodica Şalgău ar fi studentă la medicină dentară în anul VI, aşa cum afirmă, tot „nu are voie să se atingă de pacienţi într-o incintă fără drept de funcţionare”. „Dumneaei, dacă este studentă, ar trebui să fie la cursuri. În Comisia de etică a fost audiat şi doctorul Andrei Buzut, care spune că el nu a dat niciodată inhalosedare la pacienţii săi. De altfel, nici nu figurează cu competenţe în acest sens. Doamna Şalgău a prezentat o hârtie că a urmat un curs la o universitate din Iaşi, dar ea este asistentă medicală, nu medic stomatolog”, a afirmat preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti Suceava.

Studenţii la stomatologie pot efectua, începând din anul trei, diverse manopere precum periajul profesional, fluorizare sau detartraj, iar din anii mai mari, chiar extracţii şi obturaţii, dar în timpul stagiilor de practică şi sub îndrumarea unui medic. Nu am reuşit să aflăm dacă legislaţia în vigoare prevede în mod explicit că pacientul trebuie să fie informat că cel care îl tratează este un student în practică şi nu un medic.

Calificarea Rodicăi Şalgău este de asistentă medicală

În ceea ce priveşte titulatura de „clinică” pe care şi-o atribuie unele cabinete medicale, dr. Gospodaru a mai spus că, dintre cele 427 de cabinete stomatologice înregistrate în judeţ, nici unul nu este, conform avizului de funcţionare, „clinică”.

Reprezentantul celeilalte instituţii care a fost în control la ALMACRI DENT, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Liliana Grădinaru, a declarat, ieri, că la audieri Rodica Şalgău a afirmat că nu profesează şi nu desfăşoară activitate stomatologică. „La momentul controlului, în cabinet nu erau pacienţi. Noi nu am avut nici o dovadă că doamna respectivă a lucrat. Ea spune că doar l-a ajutat pe domnul doctor (n.r. - Andrei Buzut), al cărui cabinet respectă normele în vigoare”, a afirmat dr. Grădinaru. Directorul DSP a mai spus că Rodica Şalgău avea o adeverinţă că ar fi studentă în anul VI la o facultate de medicină din Iaşi.

Contactată telefonic, Rodica Şalgău a spus că nu are nimic de declarat presei în legătură cu acest subiect.

Medicul Andrei Buzut, însă, a fost mai cooperant. El a declarat că este „pe nedrept bombardat” cu întrebări de jurnalişti, pentru că nu are nici o legătură cu acest scandal. Dr. Andrei Buzut a afirmat că de circa un an de zile are un contract de colaborare cu Rodica Şalgău, în calitatea acesteia de asistentă medicală. De asemenea, stomatologul a subliniat că el nu face inhalosedare pacienţilor săi şi nici nu a solicitat-o niciodată pe Rodica Şalgău să utilizeze această metodă de anestezie la el în cabinet. „Maximul pe care îl poate face ca asistentă este să dea instrumentar la mână”, a precizat dr. Buzut, completând că el lucrează mai mult singur, fără asistentă. Întrebat dacă ştie că Rodica Şalgău efectua tratamente stomatologice sau dacă i-a cerut vreodată ajutorul, stomatologul a răspuns: „Nu ştiu, nu m-a solicitat niciodată în cabinetul ei”.

În privinţa încasării banilor pentru tratamentul copiilor, pe care acum familiile care au făcut reclamaţii la CMD şi la poliţie îi cer înapoi, dr. Andrei Buzut a spus că a încasat bani doar pentru tratamentele realizate de el, din care îi dădea o anumită sumă Rodicăi Şalgău, în baza contractului de colaborare pe care îl au încheiat.

Din verificările noastre, Rodica Şalgău nu figurează în evidenţele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi din 2009 până în prezent.

La solicitarea similară trimisă către o universitate privată de medicină din Iaşi, până ieri, la închiderea ediţiei, nu am primit răspuns.