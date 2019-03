Învăţământ

Profesori de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava au participat, în perioada 4-8 martie, în Turcia, la a doua activitate transnaţională de formare în cadrul proiectului Erasmus Plus “Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.). Activitatea s-a desfăşurat la Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Istanbul, Turcia, unde s-au întâlnit 23 de cadre didactice din cele şase ţări partenere în proiect: şase din Turcia, patru din Grecia, trei din Lituania, trei din România, trei din Italia şi patru din Polonia. Echipa României a fost reprezentată de directoarea Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, prof. psihopedagog Gabriela Mihaela Lupaşcu, dir. adj. prof. Dorina Cocari şi prof. psihopedagog Raluca Răţoi.

Activităţi din cadrul proiectului

Coordonatorul de proiect din România, dir. adj. prof. Dorina Cocari, a amintit câteva activităţi din agenda de lucru a programului Erasmus din această mobilitate: prezentarea Turciei şi a sistemului ei educaţional, prezentarea şcolii şi a departamentelor (în prima zi); prezentarea serviciilor de educaţie specială din Turcia şi a metodelor de abordare a elevilor cu tulburări de comportament utilizate în Turcia, Italia, Polonia, Grecia, România, Lituania; prezentarea modului de implementare la CSEI Suceava, România, a metodelor prezentate în Polonia (The Good Beginning Method – Prof. M. Bogdanowicz şi First Aid Kit of Emotional Help); croaziera pe Bosfor – o adevărată lecţie de istorie desfăşurată în aer liber (în a doua zi); prezentarea centrului cultural-istoric – a doua lecţie de istorie în aer liber despre Bizanţ-Constantinopol-Istanbul, cu vizitarea Muzeului Hagia Sophia, a Bazilicii Yerebatan Sarnıcı, a Palatului Topkapi, a Parcului Gülhane, a Marelui Bazar şi a Bazarului egiptean (în a treia zi); prezentarea terapiei horticole desfăşurate în şcoala gazdă, a unor ateliere de gătit meniuri tradiţionale turceşti (Tarhana soup, Karnyank, Pilav, Keşkül) şi a atelierelor de abilitare manuală (confecţionare de cercei şi copăcei din liţă şi mărgele) în care, alături de profesorii turci, profesorii din Polonia i-au învăţat pe elevii turci cum să decoreze cu şerveţele imprimate suporturi pentru ceşti şi pahare (în a patra zi); prezentarea atelierului de imprimerie, unde elevii turci, coordonaţi de profesorul tehnician, au imprimat logoul proiectului pe tricouri şi căni, pentru fiecare ţară în parte; întâlnirea coordonatorilor de proiect; înmânarea oficială a certificatelor de participare (în a cincea zi).

Strategii terapeutice: joc de rol, poveşti terapeutice, dezbatere, brainstorming, în cadrul terapiilor de grup şi individuale

Prezentarea metodelor şi a tehnicilor de lucru în cadrul terapiilor tulburărilor de comportament a fost făcută de dir. prof. psihopedagog Gabriela Mihaela Lupaşcu şi prof. psihopedagog Raluca Răţoi. Echipa de la CSEI Suceava a propus spre implementare în celelalte şcoli europene strategii terapeutice utilizate în cadrul instituţiei (joc de rol, poveşti terapeutice, dezbatere, brainstorming, în cadrul terapiilor de grup şi individuale). Toate acestea au ca scop diminuarea comportamentelor agresive şi apropierea tot mai mare de normele adecvării sociale. Prof. psihopedagog Raluca Răţoi a menţionat impactul pozitiv pe care îl are aplicarea acestor metode şi tehnici asupra elevilor, aceştia reuşind uşor să se identifice cu personajele poveştilor terapeutice şi să joace rolul ales – victimă sau agresor.

Un plus de valoare CSEI Suceava

Plin de semnificaţii a fost Copacul (numit de echipă Erasmus), realizat în atelierele de abilitare manuală ale şcolii gazdă. Rămurelele din liţă cu floricele din mărgeluţe transparente albe, albastre şi câteva Nazar s-au transformat în ramuri pe un trunchi, copacul realizat creând o impresie plăcută de interconectivitate şi răspândire a luminii, a fericirii de a fi împreună, a vieţii frumos trăite şi mereu protejate de un ochi divin.

Avântaţi în explorarea frenetică a Istanbulului, echipa Erasmus a îmbinat armonios activităţile de formare cu cele culturale şi a trăit timp de cinci zile pe ritmul şi sufletul trepidant al locuitorilor, înconjuraţi de sunete, culori şi miresme, de coloane greceşti alături de arhitectură arabă, fascinaţi de privelişti încărcate de istorie, cultură şi civilizaţie.

După o săptămână plină de activităţi şi atractivităţi Erasmus, la ceremonia de înmânare a certificatelor fiecare echipă şi-a primit Copacul, ce ar putea încununa laolaltă valorile general umane, morale şi europene deopotrivă: iubirea faţă de alţii, bunătatea şi generozitatea, cinstea, adevărul, libertatea, aspiraţia şi înţelepciunea, respectul, toleranţa, compasiunea, încrederea, armonia, echilibrul, entuziasmul şi, nu în ultimul rând, bucuria de a trăi aici şi acum.

Dir. prof. psihopedagog Gabriela Mihaela Lupaşcu a apreciat întreaga activitate şi schimbul de bune practici între şcolile partenere ca fiind atât un câştig în sfera profesională, cât şi unul în dezvoltarea personală a fiecărui participant în parte, iar la nivel instituţional, proiectul aduce un plus de valoare întregii activităţi desfăşurate la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava.