Demersuri

Preşedintele Ligii Aleşilor Locali din PNL şi liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, consideră că viitoarea Comisie Europeană va trebui să găsească cele mai bune politici strategice pentru ca reţeaua de autostrăzi să fie dezvoltată până la graniţa de est a Uniunii Europene. Prezent la Summitul Partidului Popular European de la Bucureşti, eveniment la care a fost principalul organizator, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a susţinut, în principal, necesitatea construirii de autostrăzi în regiunea Moldovei. La evenimentul de la Bucureşti, desfăşurat în prezenţa a peste 4.000 de aleşi locali din Români şi ţări ale UE, a fost prezent şi candidatul PPE pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, şi secretarul general al PPE, Antonio Lopez.

În cuvântul său de la Summitul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, găzduit de Partidul Naţional Liberal, Gheorghe Flutur a vorbit despre necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, precum şi despre cum consideră el că ar trebui să fie făcută viitoarea politică de alocare a resurselor la nivel european.

„Am un mesaj către prietenii mei care candidează pentru Parlamentul European. Eu m-am angajat la munca de jos, în rândul aleşilor locali ca preşedinte al unui consiliu judeţean din nordul ţării. Vreau să ajungă mai multă Europă şi la noi. Fie pe calea aerului, fie pe autostrăzi, fie pe căi ferate. Avem nevoie de mai multă Europă. Să ştiţi că am investit mult. Şi în sănătate, în învăţământ, în turism şi în clustere pe agricultură. Dar dacă investitorii ajung mai greu la tine este un handicap uriaş. Şi îmi pare rău să vorbesc aşa de la această tribună, dar vin dintr-o regiune care are doar 39% din media PIB-ului european. Deci o regiune modestă, săracă şi cu zero kilometri de autostradă”, a declarat Gheorghe Flutur.

Flutur a amintit că la Suceava a fost construit un metru de autostradă în semn de protest

Liderul PNL Suceava a amintit faptul că vineri, 15 martie, în judeţul Suceava a fost inaugurat primul metru de autostradă din judeţ şi din Moldova, însă acesta a fost un protest faţă de Guvernul ţării, „un guvern care nu vrea să audă”.

Gheorghe Flutur a mai subliniat faptul că dacă la nivel naţional nu se va înţelege că trebuie deschisă şi această zonă a ţării către investitori, prin dezvoltarea infrastructurii, atunci se va accentua migraţia forţei de muncă. „E o zonă în care aproape un milion de oameni sunt plecaţi afară la muncă, iar familiile sunt despărţite. Sunt zone unde se nasc mai mulţi copii de-ai noştri în Italia sau în Spania decât acasă. Este un negativ din punct de vedere demografic şi atunci e necesară dezvoltarea acestui tip de infrastructură, a autostrăzilor. Şi am discutat cu domnul Manfred Weber, de dimineaţă, ce pârghii ar putea exista să convingem să determinăm un Guvern naţional să facă astfel de investiţii în infrastructură, să lege zonele sărace de celelalte părţi ale ţării. Şi trebuie să găsim. Dacă nu vom găsi, Comisia Europeană trebuie să adopte politici strategice pentru dezvoltarea zonei până la graniţa de est a Uniunii Europene. Altfel, diferenţa dintre noi şi celelalte regiuni este de 50-60% în minus, şi ăsta nu e un lucru bun. Şi chiar dacă facem absorbţie de fonduri, dacă nu ai o legătură cu o autostradă nu este în regulă”, a spus Flutur.

El consideră că „aici trebuie să fie bătălia noastră”, respectiv găsirea unor soluţii pentru a convinge autorităţile naţionale, dar şi găsirea unor pârghii la Bruxelles pentru a se ţine cont de iniţiativele de jos în sus. „Până acum s-a mers pe iniţiativele de sus în jos. Unde sunt banii alocaţi s-au depus proiecte. La iniţiativele de jos în sus să fie finanţate proiectele depuse. Cred că PPE trebuie să aibă un cuvânt mai mare de spus în viitoarea politică de alocare a resurselor”, a încheiat Gheorghe Flutur.