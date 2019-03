O echipă de eleve de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava a intrat în finala concursului național francofon ”Europe, Jeunesse, Francophonie (EJF)”, marele premiu al competiției constând într-o vizită la Bruxelles în luna mai, oferită de Parlamentul European.

Simona Teodorovici, Magda Babii și Andreea Florișteanu, din clasa a X-a, au fost îndrumate de prof. Laura Ciurari, aceasta menționând că etapa națională a evenimentului va fi găzduită de Facultatea de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti.

Provocarea lansată de această competiţie a fost "Et si tu étais eurodéputé pour un an?" ("Dacă ai fi eurodeputat timp de un an?"). Elevii au avut de realizat un proiect în limba franceză în care, imaginându-și că ar fi europarlamentari pentru un an, să propună măsuri vizând toleranța și proiecte pentru combaterea homofobiei.

”Și dacă ați fi europarlamentar timp de un an? Imaginați-vă un proiect pe care l-ați sprijini pentru a facilita promovarea educației civice care promovează toleranța, recunoașterea diversității și respingerea homofobiei”, se arată în regulament.

În finala de săptămâna viitoare vor participa echipe din întreaga tară, aceasta fiind circumscrisă manifestărilor consacrate Zilei Internaționale a Francofoniei.

„Inițial echipa a conceput un proiect scris referitor la tema dată, în urma evaluării acestuia elevele obținând calificarea în finală, acolo unde vor prezenta proiectul în fața unui juriu. Totodată, echipa a conceput și un site care abordează subiectul, fiind consultați și specialiști care vorbesc pe marginea acestei teme”, a arătat Laura Ciurari.

Juriu este format din specialiști, fiind prezidat de Mohamed Ketata, Directorul Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei. Din juriu face parte și Ionela Băluță, decanul Facultății de Științe Politice a Universității București.

Competiția se află la cea de-a V-a ediție, în 2018 un echipaj al Colegiului „Petru Rareș” adjudecându-și poziția a II-a a clasamentului.

Competiția este organizată în parteneriat cu Agenția Universitară a Fracofoniei, Institutul Francez Român şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti. Concursul se adresează liceenilor de la clasele bilingve (română-franceză) sau de la cele cu predare intensivă a limbii franceze

"Europe, Jeunesse, Francophonie" este înscris în lista concursurilor naționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.