Solidaritate

Omul de afaceri Ştefan Mandachi a reuşit să creeze de la Suceava cea mai mare uniune naţională pentru susţinerea construcţiei de autostrăzi în România. Protestul „România vrea autostrăzi” - #şîeu, iniţiat de antreprenorul sucevean Ştefan Mandachi, cel care a anunţat că vineri, pe 15 martie, începând de la ora 15:00, va întrerupe activitatea tuturor firmelor sale pentru 15 minute, a fost urmat de milioane de români din întreaga ţară. La ora anunţată, când la Suceava a fost inaugurat şi primul metru de autostradă, construit simbolic tot de Ştefan Mandachi, milioane de români, din ţară şi din străinătate, fie angajaţi ai mai multor companii, fie şoferi care se aflau în trafic, şi-au oprit complet activitatea sau au oprit maşinile pentru a protesta paşnic faţă de lipsa de implicare a autorităţilor în construcţia de autostrăzi, atât în zona Moldovei, cât şi în toată România.

De la Suceava, unde majoritatea străzilor au fost blocate de şoferii care au oprit în trafic, şi până la Iaşi sau Bucureşti, sau de la Cluj la Timişoara sau Craiova, precum şi în majoritatea oraşelor din ţară, milioane de români s-au alăturat timp de 15 minute protestului iniţiat de la Suceava de Ştefan Mandachi. De altfel, după protest şi după inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova, acesta a declarat că este pe deplin conştient de ceea ce a reuşit să genereze la nivel naţional.

„Am generat o solidaritate naţională pe care eu nu am mai văzut-o niciodată. Şi nu e meritul meu. E meritul şi al dumneavoastră, şi al tuturor. Am dat naştere unei solidarităţi enorme între români. Dacă până acum exista prezumţia că dacă sunt doi români într-o localitate din străinătate aceştia ajung să se certe, acum nu mai cred asta. Pentru că am văzut români din Anglia, din Verona sau din Paris cu steguleţe cu sigla noastră, pe care nu le-am livrat eu să le pună pe maşini. Ei singuri şi le-au făcut. Acum nu mai pot să cred că românii sunt dezbinaţi. Eu cel puţin. Deci dacă îmi mai spune cineva că voi românii sunteţi dezbinaţi eu spun că nu se poate pentru că am fost milioane acum. Am cel puţin 15.000 de mesaje, la care nu pot să răspund la toate, şi toată lumea e solidară. Nu spune nimeni că eu sunt deştept, ci că noi suntem puternici acum. Toţi românii au reuşit să facă să fim puternici”, a spus Ştefan Mandachi.

El a apreciat faptul că alături de el, în acest protest, au fost mii de antreprenori din întreaga ţară care au decis să-şi suspende activitatea timp de 15 minute pentru a protesta faţă de lipsa de autostrăzi în România.

De remarcat faptul că printre cei care şi-au declarat susţinerea faţă de protestul #şîeu s-a numărat şi preşedintele României, Klaus Iohannis, dar şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

Ştefan Mandachi: „Avem o şansă unică să restartăm România acum”

Unul dintre principalele momente ale zilei de ieri a avut loc la Cumpărătura, acolo unde Ştefan Mandachi a inaugurat primul metru de autostradă pe care l-a construit în mod simbolic, tot ca un mijloc de protest faţă de lipsa de implicare a autorităţilor centrale în construcţia de autostrăzi în judeţul Suceava şi în regiunea Moldovei. Peste 1.500 de oameni au participat la protestul „România vrea autostrăzi” – #şîeu, organizat la Suceava de omul de afaceri. Protestul a avut loc la km 8 pe drumul european dintre Suceava şi Fălticeni, la Cumpărătura, acolo unde Ştefan Mandachi a construit primul metru de autostradă din judeţ şi din zona Moldovei.

În jurul orei 15, printre oameni şi-a făcut apariţia Ştefan Mandachi, care a dat mâna cu cea mai mare parte dintre ei şi le-a mulţumit că îi sunt alături la acest protest. Înainte de a tăia simbolic panglica de inaugurare a primului metru de autostradă din Moldova, Ştefan Mandachi a declarat că începând de vineri donează acest metru unei fundaţii care se va ocupa de administrarea lui în continuare. Antreprenorul sucevean a declarat că momentul inaugurării primului metru de autostradă din Moldova reprezintă „o şansă unică să restartăm România acum”. „Eu nu am trăit niciodată un asemenea moment de solidaritate între toţi românii, fie că fac parte dintr-un partid politic, fie că sunt doctori, avocaţi, fie că au orice altă profesie. Avem o şansă unică să restartăm România acum”, a declarat Ştefan Mandachi.

Pentru a evidenţia pericolele la care se expun şoferii care circulă acum doar pe drumuri naţionale, organizatorii inaugurării au adus, pe marginea metrului de autostradă, două maşini distruse în urma unor accidente, dar şi un dric în care era un sicriu. Participanţii la protest au fost paşnici, printre aceştia numărându-se oameni în costume populare, un grup de persoane îmbrăcate în costume de daci – „Geto-Dacii din Moldova”, zeci de transportatori, precum şi alte persoane venite, cu mic cu mare, special pentru a protesta prin simpla lor prezenţă şi a scanda alături de Ştefan Mandachi sloganul „şîeu”.

Românii pot fi ctitorii unei viitoare autostrăzi reale

Ştefan Mandachi a declarat că după protestul de vineri şi inaugurare simbolică a primului metru de autostradă din judeţul Suceava urmează o evaluare a ceea ce s-a întâmplat în întreaga ţară. Apoi, Ştefan Mandachi a precizat că va dona primul metru de autostradă unei fundaţii, care se va ocupa în continuare de administrarea acestuia. „Nu mă voi linişti până nu văd autostradă la Suceava. Aşa cum am spus, am hotărât să donez acest metru de autostradă către o organizaţie non-profit. Urmând ca această organizaţie să atragă românii şi să facem din români ctitori ai unei autostrăzi reale”, a declarat Mandachi, care a lăsat să se înţeleagă faptul că prin această fundaţie, românii vor putea face donaţii pentru a se putea construi o autostradă reală în judeţul Suceava şi în Moldova.

„Vom dona această autostradă să aparţină tuturor românilor, să nu aparţină lui Ştefan Mandachi. Să nu mai spună lumea că şi-a făcut Mandachi autostradă şi că îşi face reclamă şi în viitor. Se poate spune că facem un apel la oameni să se unească şi să facă o autostradă”, a spus antreprenorul sucevean.

Ştefan Mandachi: Nu am făcut circ

Tot vineri, după protest, Ştefan Mandachi a ţinut să reafirme faptul că manifestul său pentru autostrăzi nu are nici o implicare politică şi că nici el nu face şi nu va face politică. Mai mult, Ştefan Mandachi nu a vrut să comenteze nici o declaraţie politică făcută de liderul PSD, Liviu Dragnea, care a spus, în ziua protestului, că „nişte şmecheri urlă că au făcut un metru de autostradă”, dar şi că „ei fac circ, noi facem autostrăzi”.

„Nu comentez nici o declaraţie politică. Am spus că nu fac politică. Foarte mulţi oameni politici au discutat pe tema asta, dar eu nu fac politică. Nu mă pricep să răspund la politică. Nu am făcut circ. Am pus două maşini pe care le-am luat de pe şosea. Aia e realitatea, nu e circ. E problema oricui ceea ce afirmă”, a declarat Ştefan Mandachi. De asemenea, el a spus că este un lucru extraordinar şi faptul că tot vineri ministrul Transporturilor a anunţat că încep lucrările la Autostrada Moldovei, respectiv la şoseaua de centură a municipiului Bacău. „E o bucurie să auzim că astăzi, pe 15, s-a început autostrada. Vrem să vedem şi când se termină şi când prinde contur pentru că eu ştiu că într-un an se fac sute de kilometri de autostradă. Să vedem într-o lună ce se întâmplă. Presupun că într-o lună o să fim la kilometrul 100 – 150”, a declarat Mandachi, care a spus că din punctul său de vedere a fost doar o coincidenţă faptul că lucrările au fost începute în ziua protestului.