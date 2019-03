Acţiune

Aproape două sute de rădăuţeni, majoritatea adolescenţi, au participat ieri după-amiază la un protest de solidaritate cu acţiunea „România vrea autostrăzi” de la Suceava. Protestul, iniţiat de grupul „Rădăuţiul civic”, s-a desfăşurat pe platoul din vecinătatea statuii ecvestre a lui Bogdan Vodă, unde tinerii au afişat câteva pancarte în sprijinul acţiunii din capitala de judeţ, după care o coloană s-a îndreptat spre centrul municipiului.

Imediat după ora 15.00, în intersecţiile de la kilometrul 0 al localităţii traficul rutier a fost blocat într-un cor de claxoane, circa zece minute, ceea ce a dus la formarea unor coloane de zeci de autovehicule în centrul municipiului.

Naomi Baciu, reprezentant al Grupului „Rădăuţiul Civic”, a declarat: „Acţiunea noastră a fost determinată, în primul rând, de pasivitatea pe care am observat-o în rândul politicienilor, în rândul clasei politice care nu reprezintă întocmai interesele cetăţeneşti. Consider că nu există o reprezentativitate la nivel politic, consider că în spaţiul public trebuie vehiculată tot mai mult necesitatea unei investiţii tot mai mari în infrastructură, şi nu numai în infrastructură, pentru că vedem că întreg sistemul educaţional, la fel, sistemul administrativ trebuie să evolueze, trebuie să se dezvolte constant. Dacă acest lucru nu se întâmplă considerăm că e de datoria noastră ca cetăţeni să participăm la o acţiune civilă, o acţiune care este paşnică, este civilizată, pentru a ne exprima public opinia”.

Pe parcursul acţiunii protestatarii au fost vegheaţi de efective ale Poliţiei şi Jandarmeriei, însă nu a existat nici un fel de incident.