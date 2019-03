Protest pentru infrastructură

Un metru de autostradă construit simbolic de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi şi iniţiativa acestuia de a întrerupe activitatea firmelor sale timp de 15 minute, astăzi, 15 martie, începând cu ora 15:00, ca protest faţă de lipsa de implicare a autorităţilor centrale în construcţia de autostrăzi în judeţul Suceava şi în regiunea Moldovei, au transformat Suceava într-o adevărată capitală a ţării. Timp de mai bine de o săptămână, din momentul în care Ştefan Mandachi a anunţat că a construit un metru de autostradă şi că va adopta această formă de protest, Suceava şi numele acestuia au fost asimilate cu una dintre cele mai mari mişcări din partea societăţii civile şi a mediului de afaceri care a avut loc în România, peste 1.000 de firme şi cunoscuţi oameni de afaceri anunţând deja că sunt solidari şi că îşi vor înceta astăzi activitatea timp de 15 minute pentru a trage un semnal de alarmă faţă de lipsa de autostrăzi din România.

În cursul zilei de ieri, omul de afaceri Ştefan Mandachi a făcut un apel către toţi locuitorii judeţului să vină în număr cât mai mare la inaugurarea primului metru de autostradă din Suceava şi din Moldova şi să fie alături de campania „România vrea autostrăzi”. „Primul metru de autostradă din judeţul Suceava şi din Moldova va fi inaugurat vineri, 15 martie, la ora 15:00, între Suceava şi Cumpărătura, la kilometrul 8. Aştept tot judeţul Suceava să fie alături de mine la acest moment. Îi aştept pe toţi locuitorii judeţului. Dar în mod special îi aştept pe toţi locuitorii din satul Sfântu Ilie, din comuna Şcheia, să fie alături de mine la acest moment”, ne-a declarat Ştefan Mandachi.

Omul de afaceri a ţinut să sublinieze faptul că a făcut acest protest nu pentru el, ci pentru judeţul Suceava, pentru nevoia de autostrăzi în această zonă a României, dar şi în întreaga ţară. „Trebuie să fim uniţi şi să fim în număr cât mai mare la inaugurarea acestui prim metru de autostradă, pentru a da astfel un semnal de alarmă cât mai puternic autorităţilor centrale din România că Suceava, Moldova, întreaga ţară au nevoie de autostrăzi”, a declarat Mandachi. El i-a îndemnat pe toţi cei care vor participa la inaugurarea primului metru de autostradă din judeţul Suceava să fie paşnici şi să nu adreseze injurii faţă de nici o formaţiune politică. Întrebat dacă este mulţumit de ecoul pe care l-a avut campania sa, Ştefan Mandachi a declarat că „voi fi mulţumit după ce voi vedea cât de mulţi oameni vor fi alături la inaugurarea primului metru de autostradă şi la protestul nostru de vineri, 15 martie, de la ora 15:00”. Ştefan Mandachi a ţinut să mai precizeze că sucevenilor care vor cu adevărat autostrăzi în această zonă a ţării le va fi foarte uşor să ajungă în locaţia în care va avea loc inaugurarea de astăzi.

Primul metru de autostradă din Moldova a fost construit prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni

Reamintim că pe data de 4 martie, Ştefan Mandachi a anunţat că a construit, în judeţul Suceava, primul metru de autostradă din regiunea Moldovei, totul întâmplându-se într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni. Omul de afaceri sucevean a lansat o provocare pentru românii din întreaga lume, indiferent de statut social sau profesie, în încercarea de a atrage atenţia asupra amânării excesive a construirii de autostrăzi în Moldova. Ştefan Mandachi a precizat primul metru de autostradă din Moldova a fost construit cu o sumă de 4.500 de euro, fiind un gest simbolic, pentru a arăta cum ar trebui să arate o autostradă în această zonă a ţării. După inaugurare, acest prim metru va fi intitulat „monumentul autostrăzii din Moldova”.

Antreprenorul sucevean a evidenţiat faptul că acest demers a fost pornit după ce a fost de mai multe ori pe punctul de a muri în trafic şi că a pierdut ani din viaţă, inutil, la volan. „Este un gest cât se poate de serios, cu moartea de pe şosele nu se glumeşte. Am printat milioane de afişe în care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat puţină vâlvă la început, apoi lucrurile s-au domolit şi românii îşi reintră încet, dar sigur, în zona molcomă de confort. Practic, am demonstrat că în şapte ore se face un metru de autostradă. Dacă există voinţă şi bani, chiar şi un singur om poate face o autostradă fără nici o problemă. România are bani. Chiar şi pentru două autostrăzi, dar ni se spune să stăm liniştiţi că, până în 2027, o să avem autostradă. Mi se pare absurd să mai treacă încă o generaţie, iar noi să continuăm să pierdem ani din viaţă la volan. Nu vreau ca demersul meu să fie catalogat drept un semnal de alarmă pentru că semnalul a fost dat deja de morţii nevinovaţi pe şosele. Prin acest manifest mă expun total şi îmi asum consecinţele”, a declarat, la vremea respectivă, Ştefan Mandachi. Omul de afaceri sucevean a făcut şi un apel către toţi cetăţenii din România, tot în semn de protest faţă de lipsa de autostrăzi din ţară, ca pe 15 martie, la ora 15:00, când va avea loc inaugurarea primului şi singurului metru de autostradă din regiunea Moldovei, să îşi întrerupă activitatea oriunde s-ar afla. El a spus că personal, la ora inaugurării, va suspenda timp de 15 minute activitatea în toate afacerile pe care le administrează, care includ o reţea de 40 de restaurante, un hotel, centru de conferinţe, sală de fitness, cafenea şi un centru SPA. El a subliniat că, în plus, se va autosuspenda din profesia de avocat pentru un an de zile, în semn de protest pentru toţi avocaţii care nu pot să-şi reprezinte clienţii din ţară, deoarece nu au pe unde să circule.

Mandachi a lansat, la vremea respectivă, un apel către trei oameni de afaceri importanţi să-i fie alături în acest protest, Ion Ţiriac, George Becali şi Viorel Cataramă, dintre aceştia doar ultimul anunţându-şi astăzi prezenţa la Suceava. Ştefan Mandachi a mai menţionat faptul că nu este membru al unui partid politic, întregul său demers fiind doar pentru ca judeţul Suceava şi zona Moldovei să aibă în cele din urmă autostrăzi.