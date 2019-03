Preotul George Ionuţ Apetrei a revenit acasă, sub control judiciar

Ancheta în cazul cumplitului accident provocat de un preot băut, care a lovit cu maşina două femei şi a fugit, una decedând, iar a doua fiind rănită grav, a adus un element nou, care a stârnit revolta urmaşilor victimei care a decedat. Probele recoltate la autopsie au indicat că Alina Roşca, în vârstă de 40 de ani, femeia care a murit în accidentul provocat de preot, avea o alcoolemie de 1,15 g/l alcool în sânge. Acest rezultat este absolut şocant, cu atât mai mult cu cât este vorba de o femeie care lucra la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei ca bucătăreasă şi care abia ieşise pe poarta unităţii, din tura de serviciu. Toate persoanele care au fost în preajma ei în acea zi exclud ca aceasta să fi fost băută.

Alcoolemie pe care nimeni nu o crede verosimilă

Femeia se afla sub tratament pentru probleme medicale serioase şi făcuse în acea zi mâncare pentru zeci de bolnavi ai centrului, în care regimul de intrare este strict. Martorii au relatat că aceasta a pus masa de seară bolnavilor cu puţin timp înainte de accident şi se întreabă cum putea face asta o femeie în stare avansată de ebrietate.

Prin acest material nu putem afirma că probele nu ar fi corecte, însă rolul nostru este de a arăta semnele de întrebare serioase din acest caz.

Sunt persoane care au văzut-o pe Alina Roşca cu câteva minute înainte de sfârşitul tragic, inclusiv colege care au încercat să o resusciteze după accident, şi toate spun că este exclus ca aceasta să fi fost băută. Asta cu atât mai mult cu cât este vorba de o alcoolemie mare, la care un om normal abia se ţine pe picioare şi la care ar fi emanat halenă alcoolică.

Fiul femeii: „Dacă s-a făcut o eroare rugăm să fie îndreptată, în special pentru memoria mamei noastre”

Membrii familiei acesteia au contestat rezultatul alcoolemiei la Serviciul de Medicină Legală Suceava, însă au făcut-o târziu, abia după ce procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, respectiv preotul George Ionuţ Apetrei.

Unul din cei doi fii ai femeii şi-a spus amărăciunea şi a explicat de ce s-a făcut contestaţia târziu.

„Noi am auzit prima dată informaţia că mama noastră ar fi fost băută de la tatăl preotului, care ne-a zis ceva de genul că şi Alina era băută... atunci l-am sunat pe avocat şi am întrebat dacă ştie ceva de asta, iniţial a spus că nu ştie, apoi ne-a confirmat că este adevărat, dar el nu ne mai poate reprezenta... această minciună ne-a distrus şi mai tare familia. Mama nu consuma alcool, era sub tratament şi logic nici nu avea unde să consume, accidentul e la o sută de metri de poarta centrului. Dacă s-a făcut o eroare rugăm să fie îndreptată, în special pentru memoria mamei noastre”, a declarat Vasile Roşca, unul din cei doi fii ai femeii.

Preotul Apetrei a revenit acasă, sub control judiciar

În altă ordine de ieri, prin încheierea din 8 martie, Tribunalul Suceava a admis contestaţia preotului şi a decis schimbarea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

George Ionuţ Apetrei a revenit acasă, la finele săptămânii trecute, după aproape patru luni de arest preventiv (accidentul s-a petrecut în data de 13 noiembrie 2018). Important de precizat este că decizia de înlocuire a arestului preventiv nu are legătură cu alcoolemia victimei. Cum preotul este trimis în judecată deja de două luni, magistraţii au decis că nu se mai impune să fie ţinut după gratii, iar o măsură restrictivă mai blândă, respectiv controlul judiciar, este suficientă. În cadrul controlului judiciar, preotul are impuse mai multe restricţii şi interdicţii. Decizia de punere în libertate este discutabilă având în vedere gravitatea accidentului, însă pentru soţul şi fiii femeii accidentate mortal lovitura este cumplită.

Preotul este trimis în judecată pentru patru infracţiuni. Cum s-a produs accidentul

Având în vedere ce a stabilit în rechizitoriu procurorul de caz care l-a trimis în judecată pe George Ionuţ Apetrei, concluzia pe care o putem trage este că alcoolemia femeii accidentate nu l-ar ajuta prea mult pe inculpat să-şi schimbe situaţia juridică.

George Ionuţ Apetrei, care este suspendat din preoţie, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică, inculpatul avea o alcoolemie de 1,90 g/l alcool pur în sânge la primă probă, respectiv 1,75 g/l alcool pur în sânge la a doua probă, după cum este reţinut şi în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Din cercetările poliţiştilor rutieri, coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, rezultă că, pe 13 noiembrie 2018, în jurul orei 18.50, inculpatul, în stare avansată de ebrietate, circula cu 59 de km/h în localitate şi le-a acroşat pe cele două victime, care se deplasau pe carosabil, ocupând circa 1,4 metri din marginea părţii carosabile. Astfel, victima Angela Hreţiuc (care a suferit răni ce au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale) a fost lovită de colţul dreapta al autoturismului, în timp ce victima Alina Roşca a fost acroşată de partea frontală a maşinii, după care a fost călcată de vehiculul condus de preotul care nu a oprit la faţa locului, fiind găsit de poliţişti acasă. Din cercetările poliţiei a rezultat că trei femei care abia ieşiseră de la serviciu se deplasau în şir indian, din care cele două lovite erau plasate uşor spre axul drumului. Procurorii au reţinut în rechizitoriul de trimitere în judecată multiplele încălcări ale legislaţiei rutiere de către preot, dar şi faptul că victimele nu se deplasau pe partea stângă a carosabilului, cu faţa spre maşini, aşa cum este regulamentar.

Chiar dacă procurorul nu a insistat în rechizitoriul de trimitere în judecată pe alcoolemia victimei, apărarea inculpatului se va folosi cu siguranţă de acest detaliu în instanţă.

Procesul în care va fi judecat George Ionuţ Apetrei a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Suceava.

Inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.