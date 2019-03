Carieră

Visurile din copilărie ne urmăresc toată viaţa, fie cu satisfacţia împlinirii, fie cu nostalgia că au rămas doar visuri. Suceveanca Simona Rusu face parte din prima categorie. Fetiţa de acum 30 de ani care locuia împreună cu mama şi sora ei evada din cenuşiul cotidian în decoruri exotice prin mireasma parfumurilor. Cu ochii minţii vedea livezile cu portocali înfloriţi, câmpurile de trandafiri şi păduri de santal care îşi combinau miraculos aromele în sticluţele care îi deschideau o nouă lume. „De când eram copil am avut pasiune pentru parfumuri, pentru cosmetică, pentru culoare şi designul de interior. Pe atunci nu ne permiteam prea multe, mama era singură, cu doi copii, şi o duceam destul de greu. Dar am ştiut dintotdeauna că într-o zi îmi voi îndeplini visul de a fi înconjurată de parfumuri”, povesteşte acum Simona.

La 15 ani a început să lucreze, în paralel cu şcoala. Mama ei avea un magazin la ţară, iar Simona a devenit responsabilă de două chioşcuri în bazar: „Dimineaţa, de la 4.00 la 6.30, vindeam în bazar, eram singură la ambele chioşcuri. De la 8.00 mergeam la şcoală. Am terminat liceul, am luat bacalaureatul şi m-am oprit cu studiile. Nu ne-am fi permis să mergem la universitate şi eu şi sora mea. Ea învăţa foarte bine, era elev-exemplu, eu eram de nivel mediu, aveam înclinaţii spre afaceri. Am făcut consiliu de familie şi am decis toate trei – mama, ea şi eu, ca ea să studieze mai departe. Acum e profesoară”.

Râzând, îşi aminteşte cum mergea cu sume foarte mari de bani asupra ei, în Turcia, după marfă, „mereu pe semnătura cuiva, că eram încă minoră”. După absolvirea liceului a plecat în Italia cu Alin, tânărul care i-a fost prieten de la 15 ani şi care i-a devenit mai târziu soţ. Zece ani a muncit din greu, ca bonă, apoi pe un şantier naval şi ca secretară, după ce a învăţat limba italiană. A făcut şi un curs de cosmetică, masaj şi machiaj. În 2007, după ce s-a născut Elisa, fetiţa lor, Simona şi Alin au decis să se întoarcă acasă. Definitiv. Era momentul să mai facă un pas spre împlinirea visului ei. „Am început cu un cabinet de cosmetică într-o cameră. Lucram singură, îmi amintesc că prima clientă a fost o doamnă directoare de bancă, căreia mă recomandase cineva. Munceam 10-12-14 ore pe zi. Foarte greu nu mi s-a părut nimic, am lucrat mereu cu pasiune, dar pentru mine nu aveam timp deloc”, spune Simona.

Parfumurile orientale şi gama spa de lux fac diferenţa faţă de alte saloane de înfrumuseţare

Acum 4 ani, a venit pe lume şi băieţelul familiei Rusu, Rareş. Timpul liber al Simonei s-a comprimat şi mai mult. Afacerea a crescut, cabinetul cosmetic într-o cameră s-a transformat în Salonul Queen Elisabeta, mai întâi într-un apartament, apoi în două, în care Simona are nouă angajate. Este primul salon-parfumerie din Suceava. Pe o piaţă cu concurenţă acerbă, fata care visa cu ochii deschişi la parfumuri a vrut să vină cu ceva inedit, astfel încât a adus în oraş incitantele parfumuri arăbeşti şi a învăţat sucevenii să le placă. Ne spune că le-a ales pentru că aromele orientale au capacitate mai ridicată de reacţie cu pielea celui care le foloseşte, astfel încât mirosul este personalizat şi de lungă durată, în funcţie de fiecare utilizator.

Pentru gama spa, s-a orientat spre zona asiatică, fiind singurul salon de înfrumuseţare din Suceava care oferă produsele Rituals, „colecţie de lux destinată răsfăţului simţurilor şi corpului nostru”.

„Avem cel mai complet salon-parfumerie Rituals din Moldova, avem echipamente performante, cu aparate de ultimă generaţie. Ne dorim să ne extindem, să aduc lucruri exclusive. Vreau să creştem pe parfumerie, să creăm un parfum personalizat şi să investim în aparatura de remodelare. Când vrei, poţi să faci orice. Trebuie numai să-ţi doreşti şi să o faci cu plăcere”, afirmă Simona.

În 2017, a avut şi confirmarea că direcţia în care s-a dezvoltat este cea bună. La Top Salon Estel, competiţie internaţională care premiază excelenţa în servicii de înfrumuseţare, organizată la Sankt Petersburg, Salonul Queen Elisabeta din Suceava a primit locul I. Din România au participat zece saloane de înfrumuseţare, iar din străinătate, alte 1.490. „Când am auzit că salonul nostru a luat locul I, mi s-au tăiat picioarele. După naşterea copiilor, a fost cel mai emoţionant moment din viaţa mea. Am avut acel sentiment că n-am muncit degeaba”, mărturiseşte Simona.

Deşi încă lucrează peste 10 ore pe zi, a început să-şi ia timp şi pentru ea. Merge la sală, petrece mai mult timp cu copiii şi cu Alin şi încearcă să ajungă la cât mai multe evenimente internaţionale pe teme de cosmetică şi parfumerie. Se consideră o femeie de afaceri împlinită, dar care încă mai are multe de spus în branşa ei.